Toplumsal Adalet ve Mücadele (TAM) Partisi Kurucusu Serdar Denktaş, 25 Ocak’ta partinin ilk kurultayının yapılacağın kaydetti.

TAM Parti’den yapılan açıklamaya göre bir televizyon programına konuk olan Denktaş, "ilk genel seçim sonucunda oldukça güçlü bir şekilde mecliste yer alacaklarını" da belirtti.

Programda partinin teşkilatlanma yapısı hakkında bilgi veren Denktaş, kusursuz işleyen bir yapı oluşturulması için tüm parti üyelerinin özveriyle çalıştığını kaydetti.

Parti’nin ilk kurultayı için tüm ilçe teşkilatlarının büyük bir çaba ortaya koyduğunu vurgulayan Denktaş, “TAM Parti, genç ve yepyeni bir ekiple halkımızın karşısına çıkacak. Eğitimli, iyi niyetli, yurt sevgisi yüksek genç arkadaşlarımızla birlikteyiz.” ifadesini kullandı.

Mart’ta anayasa değişikliği için bir referandum yapılmasını desteklediğini de söyleyen Denktaş şunları kaydetti:

“Anayasa değişikliği hakkında bir referandum yapılmasını destekliyorum. Fakat bazı önemli detayların dikkatle ele alınması gerekiyor. Bunlar ayrıca tartışılır. Mart ayında olası bir referandum durumunda haziran ayında erken seçim olabilir. Eğer haziran geçilirse, eylül-ekim aylarında olabilir. Tabi hükumet o güne kadar devam edebilecek durumda olur mu? Bunu göreceğiz. Yılsonuna doğru da yerel seçimler gerçekleşecek. 2026 her koşulda seçim yılı olacak.”