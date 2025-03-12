Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), 12 Mart Dünya Çiçek Ekme Günü kapsamında özel gereksinimli çocuklarla özel bir etkinliğe imza attı. Özel Eğitim Vakfı (ÖZEV) ve ALGIM Özel Eğitim Merkezi’nde eğitim gören çocukların katılımıyla Marmara Parkı’nda gerçekleştirilen etkinlikte, çocuklar elleriyle çiçek ekerken; doğa sevgisi, çevre bilinci ve dayanışma duygusunu da pekiştirdi.

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, “Doğayla iç içe geçirilen bu değerli anların, çocuklarımızın geleceğine umut ve ilham vereceğine inanıyorum” diyerek, etkinliğin önemine vurgu yaptı. Engellemeyen Lefkoşa Birimi, Park Bahçeler Şubesi ve Kültür-Sanat Şubesi’nin de katıldığı etkinlikte çocuklar ile gençler doğal güzelliklerin ve yeşilin iyileştirici gücünü de keşfetti. Lefkoşa Türk Belediyesi’nin düzenlediği bu etkinlik, geleceğe umutla bakan nesillerin, doğayla barışık ve çevre dostu bireyler olarak yetişmesine katkı sağlamayı amaçlıyor.