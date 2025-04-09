Lefkoşa Türk Belediyesi yurttaşlara daha etkin hizmet verirken, personelin iş sağlığı ve güvenliği konusunda eksiksiz olunması için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Park ve Bahçeler Şubesi personeli, Tarım Dairesi, Orman Dairesi ve İtfaiye Müdürlüğü'nden uzmanların katkılarıyla sunum ve uygulamalı iş sağlığı ve güvenliği eğitimi aldı. Merkez Lefkoşa’da gerçekleşen eğitimde, personel hem güvenli çalışma yöntemleri hem de kendi iş alanlarına yönelik güncel teknikleri öğrenerek bilgilerini tazeledi.

LTB İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Fatoş Anter, "İşveren ve Çalışanların Yükümlülükleri" başlıklı sunumuyla İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’na dair temel yükümlülükleri anlattı.

Tarım Dairesi’nden Ziraat Yüksek Mühendisi Nazife Arap ve Ziraat Mühendisi Menekşe Aydoğdu, "Tarım İlaçlarının Etkin ve Güvenli Kullanımı" konusunda bilgi vererek uygulamada dikkat edilmesi gereken hususları aktardı.

Orman Dairesi Kesim Sorumlusu Serkan Alkanat, "Etkin ve Güvenli Budama Yöntemleri" üzerine uygulamalı bir anlatım gerçekleştirdi.

Lefkoşa Polis Müdürlüğü İtfaiye Şube Amirliği’nden İtfaiye Müfettiş Muavini Ahmet Kayıkçı, "Yangın Söndürme Teknikleri" konusunda uygulamalı bir eğitim vererek yangın anında doğru müdahale yöntemlerini gösterdi. Eğitim süresince katılımcılar, uzmanlara merak ettikleri konularda sorular yönelterek detaylı bilgi alma imkânı da buldu. LTB bu tarz eğitimler ile personelinin daha bilinçli, güvenli ve etkin bir şekilde görev yapmasını hedefliyor.