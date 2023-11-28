Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’na (KTFF) Şampiyon Melekler için düzenlenen Lefkoşa Maratonu’na verdiği destekten dolayı teşekkür etti. LTB Başkanı Mehmet Harmancı, KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu ile biraraya gelerek, maratonda yanlarında olduğu için tüm Lefkoşa adına KTFF’ye teşekkür ettiğini ve verilen desteğin çok değerli olduğunu ifade etti.

LTB’de gerçekleşen görüşmede KTFF 1.Başkanvekili Oktay Çocuk ve LTB Basın ve Halkla İlişkiler Şube Amiri Münevver Atakan da hazır bulundu.