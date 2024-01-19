Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu, iki yıl üst üste Milli Eğitim Bakanlığı tarafından organize edilen Genç Kadın Futbol branşında şampiyonluk yaşayan Lefkoşa Türk Lisesi (LTL) kadın futbol takımını ağırladı. Gerçekleşen ziyarette genç futbolcuların yanı sıra LTL Müdürü Niyazi Türkseven ile beden eğitimi öğretmenleri Hülya Mazharoğlu ve Ümit Bomboz da yer aldı.

Türkseven: “KTFF’nin girişimi olmasaydı bu gururu yaşayamazdık”

LTL Müdürü Niyazi Türkseven iki yıl üst üste bu başarının yakalanmasının tesadüf olmadığını belirtirken, “Öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin büyük çabası ve özverisi var. Büyük emeklerin sonucunda bu başarıya ulaştık. Ancak KTFF’nin Milli Eğitim Bakanlığı ile temasa geçerek okullarda kadın futbolunu başlatma girişimi olmasaydı bizler de bu başarılarla gurur duyamazdık. Bu sebeple federasyonumuzu bu girişimden dolayı kutlarım.”dedi.

LTL beden eğitimi öğretmeni, takım sorumlusu Ümit Bomboz ise KTFF’nin kadın futboluna verdiği önemden dolayı teşekkür etti. Bomboz, “LTL olarak her zaman ülkede kadın futbolunun gelişmesi için katkı koymaya hazırız.”dedi.

Sertoğlu: “Emeklerin boşa gitmediğini görmek güzel”

KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu ise LTL’nin ziyaretinden duyduğu mutluluğu diler getirerek, KTFF olarak vermiş oldukları emeklerin boşa gitmediğini görmenin gururunu yaşadıklarını kaydetti. Sertoğlu, kız erkek ayrımı yapmadan gençlerin ülke sporuna katkı koyması için çabaladıklarını ifade ederken, gençleri sporun içerisinde görmekten mutluluk duyduklarını söyledi.

Gerçekleşen ziyarette KTFF Dış İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Çerkez ve KTFF Kadın Futbolu Sorumlusu Simay Kanan yer aldı.