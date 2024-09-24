İsrail ordusu dün Lübnan’daki Hizbullah hedeflerine 7 Ekim’den bu yana en kapsamlı hava saldırısını başlattı.

Ülkenin güneyindeki hedeflerin yanında, doğudaki Bekaa Vadisi, kuzeyde Suriye sınırındaki bazı bölgeler havadan vurulurken Hizbullah, roket saldırılarıyla karşılık verdiğini söylüyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, Pazartesi günü ülkenin güneyine yapılan saldırılarda ölü sayısının 492'ye ulaştığını, yaralı sayısının da 1645'e çıktığını duyurdu.

Ölenler arasında 35 çocuk ve 58 kadın olduğu kaydedildi.

Lübnan Sağlık Bakanı Firass Abiad, saldırıların olduğu bölgelerden binlerce ailenin tahliye edildiğini açıkladı.

İsrail ordusu 1,300 Hizbullah hedefinin vurulduğunu duyurdu.

Ordu, Lübnan'daki operasyonunda bir sonraki aşama için hazırlandığını açıklamıştı.

İsrail'in Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi konuyla ilgili açıklamasında, "Hizbullah'ın son 20 yıldır geliştirdiği muharebe altyapısını hedefliyoruz. Bu çok önemli. Hedefleri vuruyor ve sonraki aşamalar için hazırlanıyoruz" dedi.

İsrail ordusu son olarak Beyrut'a "hedefli bir hava saldırısı" düzenledi. Reuters haber ajansına göre saldırının hedefinde Hizbullah'ın güney cephesinden sorumlu kıdemli lideri Ali Karaki vardı. Hizbullah Karaki'nin durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Savunma Bakanlığı (Pentagon) Orta Doğu'ya "sınırlı sayıda" takviye birlik göndereceğini açıkladı.

Pentagon Sözcüsü Tümgeneral Pat Ryder, "Orta Doğu'da artan gerilim ışığında, yüksek ihtiyat adımı olarak bölgede bulunan kuvvetlerimizi güçlendirmek için az sayıda takviye ABD askeri personeli gönderiyoruz" dedi.

Ryder, "herhangi bir saldırı olması durumunda kuvvetlerimizi savunabileceğiz" diye ekledi.

İsrail'in saldırılarına karşılık verildiğini açıklayan Hizbullah, İsrail'in kuzeyinde askeri üsler ve lojistik depolar gibi hedeflere "onlarca" füze saldırısı düzenlediğini duyurmuştu.

İsrail ordusu ayrı bir açıklamada, Lübnan'dan en az 35 roketin ateşlendiğini ve 50'li yaşlarda bir kişinin şarapnel parçasıyla hafif yaralandığını açıklamıştı.

Sözcü Hagari, Lübnan'a olası bir kara harekâtına ilişkin soruya, “İsrail’in kuzeyinden tahliye edilen halkın evlerine güvenli bir şekilde dönmeleri için ne gerekiyorsa yapacağız" dedi.

Hagari, Lübnan’ın güneyinde yaşayan halka da Hizbullah mevzilerinden uzak durma çağrısı yaptı.