Megastar Tarkan'dan kızı Liya'nın doğum gününden paylaşım

Megastar Tarkan, geçtiğimiz yıl Temmuz ayında kucağına aldığı kızı Liya'nın doğum günü partisinden fotoğraf paylaştı.

Tarkan ile eşi Pınar Tevetoğlu'nun kızları Liya, 14 Temmuz 2018'de Almanya-Moers'te dünyaya gelmişti. Megastar, Liya'nın birinci yaş partisi için kesenin ağzını açtı.

AİLE SAADETİ

Kızına dillere destan bir parti düzenleyen Tarkan toplamda 150 bin lira harcadığı doğum gününden paylaşım geldi. Tarkan, kızı Liya ve eşi Pınar Tevetoğlu ile çekilmiş fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı. Tarkan, fotoğrafların altına "Bugünün tbt'si Liya'mızın ilk doğum gününden olsun dedim" notunu düştü. Tarkan'ın kızı Liya, 14 Temmuz'da 1 yaşına girmişti.

BEKLENTİLERİ BOŞA ÇIKARDI

Bu zamana kadar Liya'nın yüzünün göründüğü bir fotoğraf paylaşmayan Tarkan, bu paylaşımıyla da sevenlerinin beklentisini boşa çıkardı.