Mağusa Kent Orkestrası, film müzikleri konseri verdi.

Gazimağusa Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, alanında donanımlı müzisyenlerin bir araya gelmesiyle geçen yıl kurulan Orkestra ikinci konserini çarşamba akşamı Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Merkezi’nde (KÜKOM) verdi. Orkestra'nın film müzikleri konserini, yaklaşık 600 kişi izledi.

Konserde, “The Godfather , The Good, The Bad & The Ugly, Miserlou , Chi Mai , Pirates of the Caribbean , Love Story, Bizim Aile, Devlerin Aşkı, Hababam Sınıfı, Skyfall, Hoşça kal, What a Feeling, Kirli Beyaz Kedi, Kanatlarım Var Ruhumda , My Heart Will Go On, Fame, Organize İşler” gibi eserler seslendirildi.

Orkestrayı şef Oskay Hoca yönetirken, solist olarak Burcu Durmaz sahne aldı.

Konserin organizasyonunu üstlenen Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, etkinlik sonunda sahneye çıkarak, solist Burcu Durmaz’a tüm orkestra adına çiçek takdim etti. Kısa bir konuşma yapan Uluçay, konseri hayranlıkla dinlediğini belirterek, yaklaşık bir yıl önce kurulan orkestranın kısa sürede ulaştığı seviyeden dolayı tüm üyeleri tebrik etti.