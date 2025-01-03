Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nin avlusu içerisinde bulunan hücrelere yerleştirilmek için aracın tutuklu bölümündeki kapısı açıldığı esnada bileğindeki kelepçeyi çıkarıp firar eden 24 yaşındaki zanlı yakalandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, bu sabah 10.00 sıralarında meydana gelen olayda, Merkezi Cezaevi’nde “trafik kazası ve ikamet izinsiz” suçlarıyla ilgili hükümsüz tutuklu olarak bulunan M.S.A.S. (E-24), görülen davası için polis tarafından araçla Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne getirildi.

Söz konusu şahıs, mahkeme avlusu içerisinde bulunan hücrelere yerleştirilmek amacıyla araçtan çıkarıldığı sırada bileğindeki kelepçeyi henüz tespit edilemeyen bir şekilde çıkarıp, firar etti. Bahse konu şahıs aynı gün polis tarafından tespit edilerek tutuklandı.

Polisin soruşturması sürüyor.