Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Eğitim Komitesi, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’nı (KTÖS) ziyaret etti.

CTP’den verilen bilgiye göre, CTP Eğitim Sekreteri Feriha Tel, Mağusa Milletvekili Şifa Çolakoğlu ve Eğitim Komitesi üyeleri Salih Sarpten ve Ayşe Alioğlu’nun yer aldığı görüşmeye, KTÖS adına ise Eğitim Sekreteri Süleyman Gelener ve Yürütme Kurulu İnsan hakları ve Eşitlik Sekreteri Sevgi Erhalaç katıldı.

Toplantıda, eğitimde yaşanan temel sorunlar ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri ele alınarak, eğitimde ihtiyaç duyulan dönüşümün nasıl ve hangi yöntemlerle hayata geçirilebileceğine dair karşılıklı fikir ve öneriler paylaşıldı.

Görüşmede ayrıca, ortak kaygı ve hassasiyetlerin "büyük ölçüde" paylaşıldığının teyit edildiği ve KTÖS’ün sendikal düzeyde geliştirdiğ