Polis Genel Müdürlüğü'ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Amirliği tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan müteahhit H.T., bugün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.
Mahkeme, zanlının iki gün süreyle poliste tutuklu kalmasına karar verdi.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, H.T. aleyhinde “sahte beyanlarla resmi belgenin icra edilmesini tahrik etme, sahte resmi belgeyi tedavüle sürme, sahte belge düzenleme, iptal edilmiş veya günü geçmiş RES belgeleri tedavüle sürme, sahtekarlıkla para temin etmeye teşebbüs, yasal görevlere riayetsizlik etmek” suçlamaları bulunuyor.