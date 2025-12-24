Maliye Bakanı Özdemir Berova, yarın akşam idrak edilecek Regaip Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, tüm İslam âleminin ve halkın kandilini kutladı.

Berova mesajında, Üç Ayların müjdecisi Regaip Kandili’ne ulaşmanın huzur ve mutluluğunun yaşandığını belirterek, bu mübarek gecenin rahmet, bereket ve mağfiret kapılarının ardına kadar açıldığı; gönüllerin arındığı, birlik ve beraberliğin pekiştiği müstesna bir zaman dilimi olduğuna dikkati çekti.

Berova, bu mübarek gecelerin, manevi iklimiyle gönülleri kuşatarak toplumun birlik ve kardeşliğini güçlendiren en kıymetli zamanlardan biri olduğunu da kaydetti.

Bu anlamlı gecenin sevgi, saygı, hoşgörü ve yardımlaşma duygularını güçlendirdiğini belirten Berova, “Birliğe, beraberliğe ve dayanışmaya her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde, bu manevi iklimi fırsat bilerek kırgınlıkları bir kenara bırakmalı, gönüllerimizi birbirimize açmalıyız” ifadelerini kullandı.

Regaip Kandili’nin ülkeye, millete ve tüm İslam âlemine sağlık, huzur ve esenlik getirmesini temenni eden Berova, “Gönüllerimize umut, sofralarımıza bereket, yarınlarımıza aydınlık katmasını diliyorum. Dualarımızın kabul, iç dünyamızın huzur ve sükûnetle dolmasını Yüce Allah’tan niyaz ediyorum” diyerek, bu vesileyle Regaip Kandili’ni tebrik edip, kandilin barış ve huzur içinde hayırlara vesile olmasını diledi.