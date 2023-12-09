Marmara'da kar yağışı başladı

Marmara Bölgesinde ilk kar yağışı, Keşan'da başladı.

Akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan yağmur, ilerleyen saatlerde yerini kar yağışına bıraktı.

Şehrin yüksek yerlerinde etkili olan kar yağışı, alçak kesimlerde de görüldü.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde de kar yağışı başladı.

Sağanak uyarısı yapıldı

Meteroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruda Marmara''nın doğusu için sağanak uyarısı yapıldı.

Yağışların İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Sakarya'da etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında da bulundu.