Mavi Ufuklar Dershanesi, 2025–2026 eğitim öğretim yılı kapsamında ikinci soru kampını gerçekleştirdi. Girne Alsancak’ta düzenlenen konaklamalı kamp, öğrencilere yoğun ve verimli bir çalışma ortamı sundu.

Mavi Ufuklar Dershanesi, 20–21 Aralık tarihlerinde Girne Alsancak’ta bulunan Riverside Garden Resort’ta 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerine yönelik konaklamalı soru kampı düzenledi.

İki gün süren kamp boyunca öğrenciler, yoğun soru çözümü, sınav formatında çalışmalar ve eksik konu tespitine yönelik etkinliklerle sınavlara hazırlandı. Alanında uzman öğretmenler eşliğinde yürütülen program sayesinde öğrenciler, hem bilgilerini pekiştirdi hem de sınavlara yönelik stratejilerini geliştirme imkânı buldu.

Mavi Ufuklar Dershanesi yetkilileri, kurum bünyesinde her yıl toplam altı kez soru kampı düzenlendiğini belirterek, bu çalışmaların öğrencilerin akademik başarısına önemli katkı sağladığını ifade etti.

Eğitim çalışmalarının yanı sıra sosyal ortamda gerçekleştirilen kamp, öğrencilerin motivasyonunu artırırken, verimli ve keyifli bir öğrenme süreci yaşanmasına da olanak tanıdı. Konaklama ve üç öğün açık büfe yemek hizmetiyle desteklenen organizasyon, velilerden de olumlu geri dönüşler aldı.

Mavi Ufuklar Dershanesi yetkilileri, benzer kamp ve eğitim programlarıyla öğrencilerin sınav sürecinde yanlarında olmaya devam edeceklerini vurguladı.