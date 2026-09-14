Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş, bugün ilköğretimde ders yılının başladığını ancak öğrenci taşımacılığının yapılamadığını ve bir okulun eğitime başlayamadığını belirtti.

Yaşananların tek bir okul veya bölgeyle sınırlı olmadığını ve okullarda ciddi eksiklikler yaşandığını savunan Maviş, okullarda tamamlanmamış tadilatlar, öğretmen ihtiyacı ve konteyner sınıf sorunlarının devam ettiğini; defter, kırtasiye ve kitap eksikliği yaşandığını kaydetti.

Maviş yaptığı yazılı açıklamada, Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu’nun eğitim yılının başlamasına günler kala “2026-2027 eğitim öğretim yılına hazırız” ve “Hiçbir okulumuzda can güvenliğini riske sokacak bir durum yoktur” açıklamaları yaptığını hatırlatarak, “Bugün ilköğretimde ders yılı başladı ve Bakanlığın ‘hazırız’ söylemi daha ilk günden çöktü” ifadelerini kullandı.

Maviş, Kar-İş ve Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği ile gerekli protokol ve sözleşmeler tamamlanmadığı için öğrenci taşımacılığının yapılamadığını, birçok öğrencinin okulun ilk günü, okula ulaşamadığını belirtti.

Burak Maviş, Mormenekşe İlkokulu’nun ise inşaat ve konteyner çalışmaları tamamlanamadığı için bugün açılamadığı, bakanlığın okulda idari tatil ilan etmek zorunda kaldığını ifade etti.

-“Okullarda ciddi eksiklikler yaşanıyor”

Maviş, KTÖS’ün bugün okullar genelinde başlattığı veri toplama çalışmasından gelen sonuçların, yaşananların tek bir okul veya bölgeyle sınırlı olmadığını ve okullarda ciddi eksiklikler yaşandığını gösterdiğini de savundu.

Maviş, Zümrütköy İlkokulu’nun güçlendirme çalışmaları nedeniyle konteyner bir okul olmaya hazırlanırken, Lefke İstiklal İlkokulu’nun üç yıldır konteyner sınıflarda eğitim verdiğini ve okulun tadilatının ne zaman başlayacağının bilinmediğini kaydetti.

Mavişl, farklı bölgelerdeki okullarda tamamlanmamış tadilatlar, henüz başlamamış güçlendirme çalışmaları öğretmen ihtiyacı ve konteyner sınıf sorunlarının devam ettiğini ileri sürdü.

Bakan’ın 14 Eylül itibarıyla kitap ve kırtasiye eksikliği yaşanmayacağını açıkladığına da işaret eden Maviş, “Okullarımızdan gelen veriler, bu açıklamanın da gerçeği yansıtmadığını göstermektedir. Okulların çok büyük bir bölümünde defter, kırtasiye ve kitap eksikliği yaşanmaktadır.” iddiasında bulundu.

Birçok okulda temizlik malzemesi eksikliği de bulunduğunu belirten Maviş, yüzlerce çocuğun aynı sınıfları, tuvaletleri ve ortak alanları kullandığı okullarda hijyenin bir halk sağlığı konusu olduğunu belirtti.

“Öğrencilerin taşınmadığı, bir okulun hiç açılamadığı, defterin/kitabın ulaşmadığı, okul hijyeni için gerekli temizlik malzemelerinin bulunmadığı ve çocukların konteynerlerde veya devam eden inşaatların yanında eğitim görmek zorunda bırakıldığı bir eğitim yönetimine hazır denmez.” diyen Maviş, “Öğretmenler hazırdır. Öğrenciler ve veliler hazırdır. Tek hazır olmayan, tüm uyarılarımıza rağmen sorumluluklarını yerine getirmeyen bu hükümet ve bu Eğitim Bakanlığıdır.”iddiasında bulundu.