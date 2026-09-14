İlköğretimde 2026-2007 Eğitim Öğretim Yılı bugün başladı.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu Çayırova İlkokulu’na giderek yeni eğitim öğreti yılını başlattı.

Bakan Çavuşoğlu, İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu ve Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Başkanı Fatma Çimen Tuğlu ile birlikte, depreme dayanıksız olduğu için yenilenen Çayırova İlkokulu binasının açılışını gerçekleştirdi.

-Çavuşoğlu

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, "2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı açılış törenini Çayırova’dan yapmak, bir hedefti, bir hayaldi, bu gerçekleşiyor.” dedi.

Çavuşoğlu, Karpaz’da uzun zamandır el atılmamış birçok alan bulunduğunu belirterek, bugünkü açılış töreninin, bu alanlarda fırsat eşitliği yaratılması amacıyla çıktıkları yolculuğun bir sonucu olduğunu kaydetti.

Çavuşoğlu, eski binanın deprem açısından güvenli olmadığının tespit edilmesiyle birlikte prefabrik sınıf modeline geçtiklerini söyleyerek, “Prefabrik sınıf modeline geçmek bir zorunluluktu. Bir binanın projelendirilmesi, ihaleye çıkılması, ihalenin gerçekleşmesi ve yapımına başlanması iki ile üç yıl arasında bir zamana denk geliyor. Bu arada eğitim kesintiye uğrayamayacağı için bütün dünyada olduğu gibi prefabrik modele geçtik.” dedi.

Bakan Çavuşoğlu, tüm okullardaki iklimlendirme sorununun çözüldüğünü ifade ederek, “Hiçbir okulumuzda artık ‘sıcaktan terledim, soğuktan üşüdüm’ diye bir tartışma yok; ülke gündemimizden düştü. Masalarımız, sandalyelerimiz dünyada ne ise en iyisi. Akıllı tahta sürecimiz devam ediyor. Sistemimize bugüne kadar yaklaşık 1900 akıllı tahta kattık. Her yıl 300 tahta alarak açığımızı bir iki yıl içerisinde kapatacağız. Dünyada ne varsa bizde de oldu. Ama unutulmasın herkes akıllı tahtadan bir şey bekler ama eğitimin birinci temeli tebeşir ve tahtadır.” dedi.

Çayırova İlkokulu’nun hiçbir anlamda eksiği olmadığını, fazlası bulunduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, UBP hükümeti olarak can güvenliği olmayan sınıflara, öğretmenleri, öğrencileri ve çalışanları koymadıklarının altını çizdi.

Molozların fotoğrafı çekilerek sosyal medyada eleştirildiğine dikkat çeken Çavuşoğlu, “Moloz olmazsa inşaat nasıl yapılacak? Bir yerde moloz varsa inşaat yapılıyordur. Dolayısıyla biz inşaat yapmaya devam edeceğiz. Molozlar da çıkacak, biz o molozları da temizleyeceğiz. Öğrencilerimiz tertemiz ortamlarda yer almaya devam edecek.” dedi.

-Öğrenci taşımacılığı eylemi

Öğrenci taşımacılığı yapan otobüslerin okulun ilk günündeki eylemine değinen Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu, geçen yıl polisle başlattıkları Güvenli Okullar Projesi’ne “güvenli taşımacılığı” da dahil ettiklerini, geçen hafta mesleki sürücü belgesi, işletme belgesi ve otobüslerin kaliteleri ve denetlemelerle ilgili yaptıkları toplantıdan sonra eyleme gidildiğini söyledi.

Geçen hafta taşımacılara yüzde 40 artış verdiklerini söyleyen Çavuşoğlu, “Hükümet üstüne düşen yükümlülükleri diğer alanlarda olduğu gibi taşımacılıkta da yapmaya devam edecek ama hizmet aldığımız sektörler de üzerlerine düşeni yapmaya devam edecekler. Bu eylemin gerekçeleri arasında taşımacılığın kalitesinin artmasına yönelik hiçbir eylem yoktur.” dedi.

“Varımız, yoğumuz, tüm enerjimiz çocuklarımız için” diyen Çavuşoğlu, “Çünkü çocuklar geleceğimizdir.” ifadelerini kullandı.

-Tuğlu

Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Başkanı Başkanı Fatma Çimen Tuğlu, 2023 yılında yaşanan deprem sonrası bina güvenliği konusunda kapsamlı çalışma başlatıldığını, çalışmalar kapsamında Çayırova İlkokulu’nun da ele alınarak mevcut yapının yerine çocukların modern, güvenli ve çağdaş koşullarda eğitim göreceği yeni okul binasının hayata geçirildiğini kaydetti.

Tuğlu, yeni okul binasının hükümetin çocukların güvenliğine ve eğitimine verdiği önemin çok kıymetli bir sonucu olduğunu belirterek, Başbakan Ünal Üstel’e, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ve hükümete teşekküre etti.

Tuğlu, devletin ve yerel yönetimlerin el ele verdiği yerde güzel işlerin ortaya çıktığını, bugün de bunun güzel bir örneğini yaşadıklarını kaydetti.

Tuğlu, Belediye olarak eğitimi her zaman görevlerinin sorumluluklarının bir parçası olarak gördüklerini, imkanları ölçüsünde her zaman eğitimin yanında yer aldıklarını söyledi.

Tuğlu, çocuklar için yapılan yatırımın karşılığının ölçülemeyeceğini ifade etti.

Tuğlu, okulda çocuk parkı olmadığı bilgisini aldıklarını belirterek, park yapımını Belediye olarak üstlenecekleri müjdesini de verdi.

-Yıldız

Çayırova İkokulu Müdürü Melih Yıldız, çocukların, modern güvenli ve çağdaş standartlarda eğitim almasını sağlayan, emek veren, katkı koyan başta Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu olmak üzere herkese teşekkür etti.

Yıldız, okul yapımındaki katkılarından ötürü Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Başkanı Fatma Çimen Tuğlu ile İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’na da teşekkür etti.

Yıldız, öğretmenlerin yetiştireceği her bir öğrencinin yarınların en büyük güvencesi olduğunu, sağlam bir geleceğin temeli ve teminatının çocuklar olduğu bilinciyle ellerinden gelen tüm gayretleri gösterdiklerini ifade etti.

Yıldız, mezun edecekleri her öğrencinin millete, devlete, vatana ve istikbale katkı sağlayacağına da inanç belirtti.