Başbakan Ünal Üstel, arama çalışmalarına katılmak üzere Türkiye’den gelen özel donanımlı Optimus Prime gemisinin batık alanına ulaşarak çalışmalarına başladığını belirtti.

Denizden, havadan ve karadan sürdürülen çalışmaların sonuç alıncaya kadar aynı kararlılıkla devam edeceğini vurgulayan Üstel, “Devletimiz bütün kurumlarıyla sahadadır. Umudumuzu koruyor, çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz.” dedi.

Başbakanlık’tan verilen bilgiye göre, Başbakan Ünal Üstel, bugün Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile birlikte Girne açıklarındaki batık alanında çalışmalarına başlayan özel donanımlı Optimus Prime gemisine çıkarak, arama faaliyetlerini yerinde inceledi, açıklamalarda bulundu.

Üstel, Girne açıklarında meydana gelen deniz faciasının ardından kayıplara ulaşmak amacıyla yürüttükleri çalışmaların kararlılıkla devam ettiğini kaydetti.

İlk günden itibaren TCG Alemdar ve TCG Işın’ın sahip oldukları güçlü teknik imkanlar ve deneyimli ekipleriyle son derece önemli görevler üstlendiğini belirten Üstel, “Türkiye Cumhuriyeti Deniz Kuvvetlerimizin kahraman personeli, büyük bir özveriyle gece gündüz çalışmış, denizin yüzlerce metre altında son derece zor şartlarda yürütülen aramalara çok kıymetli katkılar sağlamıştır. Kendilerine halkımız adına bir kez daha teşekkür ediyorum.” ifadelerine yer verdi.

Arama çalışmalarına katılmak ve destek vermek üzere dün Türkiye’den gelen özel donanımlı Optimus Prime gemisinin de batık alanına ulaşarak çalışmalarına başladığını ifade eden Üstel, bugün Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu ile birlikte gemiye çıkarak yürütülen çalışmaları yerinde incelediklerini kaydetti.

Üstel, yetkililerden operasyonun son durumu, geminin teknik imkanları ve bundan sonraki aşamalar hakkında ayrıntılı bilgi aldıklarını dile getirdi.

- “Optimus Prime, sualtı robotlarıyla çalışabilen bir araştırma ve inceleme gemisi”

“Optimus Prime, derin su araştırmalarında kullanılan, açık denizde konumunu hassas biçimde koruyabilen ve uzaktan kumandalı sualtı robotlarıyla çalışabilen bir araştırma ve inceleme gemisidir.” diyen Üstel, Türkiye’deki çok önemli deniz altı projelerinde görev üstlenen geminin bu alanda önemli bir teknik deneyime sahip olduğunu ifade etti.

Çalışmalara dahil edilen geminin son derece gelişmiş teknik donanıma ve yüksek kapasiteye sahip, dünyadaki sayılı gemilerden biri olduğunu belirten Üstel, “Geminin sahip olduğu teknik imkanlar sayesinde enkazın daha önce ulaşılamayan noktalarına erişilmesi, iç bölümlerinin ayrıntılı biçimde incelenmesi ve hiçbir soru işaretine yer bırakmayacak kapsamlı bir çalışma yürütülmesi mümkün olacaktır.” dedi.

- “Devletimiz ilk günden itibaren olduğu gibi bugün de kayıplarından vazgeçmiş değildir”

“Enkazın her bölümü büyük bir titizlikle incelenecek ve bu çalışma eksiksiz biçimde gerçekleştirilecektir.” ifadesini kullanan Üstel, bu yeni aşamada arama çalışmalarının daha ileri bir noktaya taşınmasını ve en kısa sürede kayıplara ulaşabilmeyi umut ettiklerini dile getirdi.

Üstel, “Devletimiz ilk günden itibaren olduğu gibi bugün de kayıplarından vazgeçmiş değildir. Türkiye Cumhuriyeti ile tam bir iş birliği ve koordinasyon içerisinde bütün imkanlarımızı kullanmaya devam ediyoruz.” diye konuştu.

Denizden, havadan ve karadan sürdürülen çalışmaların sonuç alıncaya kadar aynı kararlılıkla devam edeceğini vurgulayan Üstel, “Yürütülen çalışmalar ve elde edilen gelişmeler hakkında halkımız ve kayıp aileleri adım adım bilgilendirilecektir.” dedi.

“Bu elim kazada hayatını kaybeden insanlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Kayıp 14 insanımız daha var. Kayıp ailelerimizin acısını ve bekleyişini yürekten paylaşıyoruz. Devletimiz bütün kurumlarıyla sahadadır.” ifadelerine yer veren Üstel, umutlarını koruduklarını ve çalışmaları aralıksız sürdürdüklerini vurguladı.