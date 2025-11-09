Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş, 9 yaşındaki Chinyere Olivia Ojoagu’nun ölümünün yalnızca bir sağlık hakkı ihlali değil, aynı zamanda görmezden gelinen bir eğitim hakkı ihlali olduğunu ileri sürdü.

Yazılı açıklama yapan Maviş, Milli Eğitim Bakanlığı’nın Türkçe bilmeyen çocuklara yönelik “dil sertifikası şartı” uygulamasının da Anayasa'ya aykırı olduğunu iddia ederek, bu politikanın çocukları sistemin dışında bıraktığını savundu.

- “Anayasal suç işleniyor”

Maviş, Anayasa’nın 59. maddesine atıfta bulunarak, Bakanlığın bazı çocukların okul kayıtlarını reddetmesinin yasal olmadığı görüşünü dile getirdi.

“Bakanlık, ana sınıfı ve birinci sınıflar dışındaki çocuklardan dil sertifikası istiyor. Oysa dünyadaki uygulamalarda çocuk okula kabul edilir; dili öğretmek devletin görevidir.” ifadelerini kullanan Maviş, Olivia’nın da bu nedenle geçen yıl okula alınmadığını, bu yıl da aynı gerekçeyle reddedildiğini iddia etti.

Olivia’nın ölümünü doğrudan eğitim sistemine bağlamadığını dile getiren Maviş, “Ancak onun eğitim hakkı zaten elinden alınmıştı. Devletin görevi, her çocuğun eşit koşullarda eğitime erişimini sağlamaktır. Bunu yapmadığı için Eğitim Bakanlığı anayasal suç işlemektedir.” dedi.

- “Okul, çocuklar için koruyucu bir alandır”

Okulların yalnızca akademik bilgi değil, aynı zamanda sosyal ve koruyucu işlevi olduğunu da belirten Maviş, “Eğer Olivia okula gidebilseydi, rahatsızlığı okuldayken ortaya çıksaydı, öğretmenleri müdahale edebilirdi. Ancak sistem nedeniyle okulun koruyucu alanının dışında kaldı.” ifadelerini kullandı.

Maviş, Milli Eğitim Bakanlığı’nın dil politikalarını da eleştirerek “dil sertifikası” uygulamasının pedagojik gerekçeyi aştığını ve ayrımcılığa dönüştüğünü savundu.

Okullarda öğrencilerin yaklaşık yüzde 10’unun yabancı uyruklu olduğunu belirten Maviş, bu öğrencilere yönelik Türkçe öğretimi için yeterli öğretmen ve program sağlanmadığını iddia etti.

- “Devlet kurumları görevini yapmıyor”

Maviş, Olivia’nın ölümünde sağlık sisteminin de sınıfta kaldığını öne sürerek, Gazimağusa Devlet Hastanesi’ndeki cihaz eksikliklerini eleştirdi.

Kamu hastanelerindeki eksikliklerin özel hastaneleri zorunlu hale getirdiğini, bu durumun parası olan ve olmayanlar arasında ciddi bir eşitsizlik yarattığını belirten Maviş, bunun devlet olmanın en temel sorumluluğunun ihlali anlamına geldiğini savundu.

-Maviş’ten toplumsal dayanışma çağrısı

Toplumsal dayanışma çağrısında bulunan Maviş, “Bir çocuk bile zorunlu eğitim çağında sistemin dışında kalmışsa, bu hepimizin sorunudur. Eğitim hakkı, sağlık hakkı kadar kutsaldır. Olivia’nın yaşadığı ihlalleri unutmamalı, bir daha yaşanmaması için mücadele etmeliyiz.” diyerek açıklamasını tamamladı.