Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) Genel Başkanı Buray Büsküvütçü, Kıbrıs Türk halkının refahını bozmayı amaçlayanların, KKTC’nin güçlenmesini engellemek isteyenlerin karşında durmaya devam edeceklerini kaydetti.

Büsküvütçü yaptığı yazılı açıklamada, Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı’nın, “YDP’liler eşit vatandaş görülmüyor” sözünü eleştirdi.

“Arıklı’nın ayrımcılık yaptığını” ileri süren Büsküvütçü, “Devletin olanaklarını kullanarak, kendi akrabalarına ve partililerine 'T' izni verme girişimi, bir hak değil, apaçık yolsuzluktur, rant dağıtmadır” iddiasında bulundu.

“Arıklı’nın kendi düzenini korumak için taraftar toplamaya çalıştığını ve partisi her zayıfladığında halkı birbirine düşürme yöntemi seçtiğini” öne süren Büsküvütçü, “Bu söylemlere sessiz kalmamız beklenmesin” dedi.