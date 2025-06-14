Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden, İsrail ile İran’ın karşılıklı hava saldırılarının çıplak gözle görüldüğü halde, Cumhurbaşkanlığı'nın da, hükümetin de kriz masası oluşturmamasını eleştirdi.

Milliyetçi Demokrasi Partisi Genel Başkanı Buray Büsküvütçü, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin, olayların hemen ardından acil kriz yönetim merkezini aktif hale getirerek gelişmeleri yakından takip ettiğini kaydetti.

Ancak KKTC’de hükümetin ülke yönetmek yerine, Kıbrıs Türk halkının geleceğini harcadığını öne süren Büsküvütçü, “Bugün savaşlara gözlerini kapatanlar, yarın bu ateş adaya sıçradığında ilk kaçacak olanlardır. Ülkeyi yöneten bu kadroların, Kıbrıs Türk halkına verecek tek bir katkısı dahi kalmamıştır” görüşünü savundu.

“Bu topraklarda yaşamak, sadece ev sahibi olmakla değil, vatanın bekçisi olmakla mümkündür” diyen Büsküvütçü, “Milliyetçi Demokrasi Partisi olarak, Kıbrıs Türk halkının güvenliği, egemenliği ve onuru için her şartta mücadele etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.