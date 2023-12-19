Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) Genel Başkanı Buray Büsküvütçü, Gazze'den tahliye edilen KKTC vatandaşlarının durumuyla ilgili açıklama yapılmasını istedi.

Büsküvütçü yaptığı yazılı açıklamada, Gazze'de yaşanan insanlık dışı savaş nedeniyle onlarca KKTC vatandaşının tahliye edildiğini belirterek, Dışişleri Bakanlığı'nı yeterli düzeyde çalışma yapmamakla suçladı.

Büsküvütçü, Gazze'de savaş ortamında mağdur kalan yüzlerce KKTC vatandaşı olduğu açıklanmasına rağmen, Dışişleri Bakanlığı'nın kriz masası kurmadığını, konuya duyarsız kaldığını, ayrımcılık yaptığını iddia etti.

Dışişleri Bakanı'nı eleştiren Büsküvütçü, Bakanlığı, Gazze'den tahliye edilen KKTC vatandaşlarının kaçının ülkeye geldiğini ve durumlarının ne olduğunu açıklamaya çağırdı.