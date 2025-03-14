Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Türkiye Cumhuriyeti'nin Lefkoşa Büyükelçiliğine atanan Ali Murat Başçeri’yi Meclis Şeref Salonu’nda kabul etti.

Kabulde, Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe ile Başkanlık Divanı Üyesi Milletvekilleri de hazır bulundu.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre, Öztürkler, Büyükelçi Başçeri’ye yeni görevinin hayırlı olmasını dileyerek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile olan sarsılmaz bağlarının önemine dikkat çekti.

Öztürkler, Büyükelçi'nin görev süresi boyunca başarılı çalışmalar yapacağına olan inancını dile getirirken, Cumhuriyet Meclisi'nin yasama ve denetim gibi temel görevlerinin yanı sıra, Kıbrıs Türk halkının özden gelen haklarının savunulmasında ve milletin iradesinin yansımasında önemli bir sorumluluk üstlendiğini ifade etti.

Öztürkler, Büyükelçi Başçeri’nin Pazartesi günü başlayacak olan Cenevre görüşmeleri öncesinde adaya gelmesinin anlamlı olduğunu belirtti.

Öztürkler, egemen eşitlik, eşit uluslararası statü, Türk askerinin adadaki varlığı ve Türkiye'nin garantörlüğü gibi kırmızı çizgilerin korunmasındaki kararlılıklarını vurguladı.

Cumhuriyet Meclisi'nin yasama ve denetim konularındaki çalışmalarının son derece kıymetli olduğunu vurgulayan Öztürkler, bu süreçteki katkılarından dolayı teşekkür etti.

-Başçeri

Türkiye Cumhuriyeti'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde büyükelçi olarak görev yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Daha önceki görevlerinde edindiği tecrübelerin, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki ilişkileri daha da pekiştirme yönünde kendisine rehberlik edeceğini ifade eden Başçeri, iki ülke arasındaki güçlü bağları daha da sağlamlaştırmak için çalışacaklarını belirtti.

Cumhuriyet Meclisi’nim yeni binasına taşınma süreci hakkında da görüş bildiren Başçeri, Lefkoşa Büyükelçiliği olarak iş birliğinin aynı şekilde devam edeceğine olan inancını ifade etti.

Konuşmaların ardından hediye takdimi gerçekleştirildi.