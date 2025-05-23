Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Gaziantep'te temaslarda bulunuyor.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre, bir dizi konferans vermek üzere Türkiye'de bulunan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Gaziantep Valisi Kemal Çeber’i makamında ziyaret etti.

Öztürkler’e, Cumhuriyet Meclisi Genel Sekreteri Seral Fırat ile KKTC Gaziantep Konsolosu Kerem İzmen eşlik etti.

Valilik özel defterini imzalayan Öztürkler, Gaziantep’in gastronomisi, sanayisi ve turizmi ile bölgenin önemli merkezlerinden biri haline geldiğini ifade etti.

Gaziantep Üniversitesi’nde bugün "Mavi Vatan ve Kıbrıs" konulu bir konferans vermesi beklenen Öztürkler, bölgesel ve uluslararası deniz yetki alanları ile Kıbrıs’ın stratejik konumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.