Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkarak 19 Mayıs’ta yaktığı meşalenin, sadece bir milletin kurtuluş hareketi değil, aynı zamanda bir halkın yeniden doğuşunun simgesi olduğunu vurguladı.

Öztürkler, o gün yakılan bağımsızlık ateşinin, yalnızca Anadolu'yu değil, Kıbrıs Türk halkını da aydınlattığını ve Kıbrıs Türk halkının direnişine güç verdiğini ifade ederek, zor yıllardan geçen Kıbrıs Türk halkının önce varoluş mücadelesi verdiğini, sonrasında ise Anavatan Türkiye’nin büyük desteği ile kendi devletini kurduğunu söyledi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajda, 19 Mayıs 1919’un, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin ilk adımı ve Atatürk’ün gençliğe armağan ettiği en büyük miras olduğunu kaydetti.

Öztürkler mesajında şu ifadelere yer verdi:

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkarak yaktığı meşale, sadece bir milletin kurtuluş hareketi değil, aynı zamanda bir halkın yeniden doğuşunun simgesi olmuştur. O gün yakılan bağımsızlık ateşi, yalnızca Anadolu'yu değil, Kıbrıs Türk Halkı’nı da aydınlatmış, bizlerin direnişine güç vermiştir. Zor yıllardan geçen Kıbrıs Türk Halkı da önce varoluş mücadelesi vermiş sonrasında ise Anavatan Türkiye’nin büyük desteği ile kendi devletini kurmuştur. Bugün, Kıbrıs Türk gençliği olarak bizler de o günde devraldığımız ülkü ile Atatürk’ün izinde yürümeye devam ediyoruz. Onun ilke ve inkılaplarını benimseyerek, bilime, teknolojiye ve eğitime önem veren bir nesil olarak geleceğe umutla bakıyoruz.

Atatürk, gençliği Cumhuriyet’in teminatı olarak görmüş ve onlara büyük bir sorumluluk yüklemiştir. 'Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklalini ve Türk Cumhuriyeti’ni ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.' sözleriyle, gençliğin ülkenin geleceğini şekillendirecek en büyük güç olduğunu vurgulamıştır. Kıbrıs Türk gençliği olarak bizler de bu bilinçle hareket ediyor, Atatürk’ün gösterdiği hedeflere ulaşmak için var gücümüzle çalışıyoruz."

Bugün, bilim ve teknoloji çağında ilerlemek, eğitimde güçlü adımlar atmak ve geleceğe yön vermenin gençliğin en büyük görevi olduğuna dikkat çeken Öztürkler, “Anavatan Türkiye ile sarsılmaz bağlarımız, bizlere daha güçlü bir gelecek inşa etme fırsatı sunmaktadır. Kıbrıs Türk gençliği olarak, Atatürk’ün mirasını yaşatarak, onun gösterdiği çağdaş uygarlık seviyesine ulaşmak için çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.

Öztürkler mesajında, “Bu anlamlı günde, Atatürk’ü ve milli mücadele kahramanlarını saygı ve minnetle anıyoruz. Kıbrıs Türk gençliği olarak, geçmişimizin ışığında geleceğe yürümeye devam edeceğiz. Atatürk’ün izinde, daha aydınlık yarınlara…” ifadelerine yer verdi.