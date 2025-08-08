Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Kıbrıs Türk halkının bağımsızlık ve özgürlük yolundaki kararlılığının Erenköy’de yazılan destanla tüm dünyaya ilan edildiğine işaret ederek, “Ruhumuz Erenköy’dür” dedi.

Meclis'ten yapılan açıklamaya göre, Şanlı Erenköy Direnişi’nin 61. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törene katılan Öztürkler, törenin ardından yaptığı açıklamada, geçmişte sahada verilen mücadelenin bugün diplomatik alanda sürdüğünü belirtti.

Rum tarafının adayı tek taraflı sahiplenme çabalarının sürdüğünü dile getiren Öztürkler, Güney komşuların tarihten ders almadığını ve hâlâ adanın tek sahibi oldukları yanılgısına kapıldıklarını söyledi.

Öztürkler, Erenköy’de yazılan destanın, bu toprakların iki halkı olduğunu açıkça ortaya koyduğunu ifade etti.

Kıbrıs Türk halkının 1964’te Erenköy’de gösterdiği direniş ruhunun bugün de dimdik ayakta olduğunu belirten Öztürkler, halkın o gün göğsünü siper ettiğini, bugün ise Doğu Akdeniz’de Türk milletinin sancağını gururla taşıdığını kaydetti.

Öztürkler, esarete 61 yıl önce boyun eğmeyen halkın bugün de boyun eğmeyeceğini söyledi.

Geçmişte silahlarla yapılan saldırıların bugün ekonomik ve sosyal alanlara yöneldiğine dikkat çeken Öztürkler, o gün tanklarla ve tüfeklerle saldıranların bugün turizme, ekonomiye ve uluslararası itibara yöneldiğini, ancak Kıbrıs Türk halkının yine dimdik durduğunu ifade etti.

Öztürkler, Erenköy'e bugün geçişlerde yaşanan sıkıntıya da işaret ederek, Rum yetkililerin şehitlerini anmak için yola çıkan Kıbrıslı Türkleri saatlerce bekletmesini kınadı.

Erenköy’deki direnişte yer alan 500 Kıbrıslı Türk öğrencinin mücadelesinin önemine vurgu yapan Öztürkler, kalemlerini silaha, umutlarını cesarete dönüştüren gençlerin Erenköy’ün gerçek kahramanları olduğunu belirterek, bu cesaretin bugünün gençliğine ilham vermeye devam ettiğini söyledi.

Türkiye ile olan ilişkilerin önemine de vurgu yapan Öztürkler, Anavatan Türkiye ile sarsılmaz, kırılmaz ve kopmaz bağların bugün her zamankinden daha güçlü olduğunu ifade ederek, bu bağın sadece siyasi değil, tarihî, kültürel ve gönül bağı olduğunu dile getirdi.

Erenköy direnişinin simge isimlerinden Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel’i ve tüm kahramanları rahmetle anan Öztürkler, Topel’in gökyüzünden toprağa düşen cesaretinin bugün yolumuzu aydınlattığını söyledi.

Öztürkler, kahramanların fedakârlığının bu toprakların özgürlük harcı olduğunu belirterek, “Bayrağımıza, milletimize ve anavatanımıza sahip çıkarak yolumuza devam edeceğiz. Erenköy ruhu bizimle oldukça, hiçbir fırtına bizi yolumuzdan alıkoyamaz” ifadelerini kullandı.