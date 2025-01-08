Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, resmi temaslarda bulunmak üzere KKTC’de bulunan Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Fidan ve heyetine Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ve TC Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim eşlik etti.

Meclis Şeref Salonu’nda gerçekleştirilen kabulde; Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe ve bazı milletvekilleri de hazır bulundu.

-Öztürkler

Meclis Başkanı Ziya Öztürkler kabulde yaptığı konuşmada, TC Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve beraberindeki heyeti ülkede ve Cumhuriyet Meclisi'nde görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin KKTC’nin uluslararası görünürlüğünün arttırılması yönünde uluslararası platformlarda yaptığı çalışmaları takdirle izlediklerini ifade eden Öztürkler, KKTC’nin TC’nin desteğiyle özellikle Türk Devletleri Teşkilatı’nda ve TÜRKPA’da temsil edilmesinin, ikili görüşmelerde, siyasi ve diplomatik alanda yer almasının çok önemli olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin katkılarıyla KKTC’nin statüsünün gözlemci üyelikten asil üyeliğe yükseltilmesinin en büyük temennilerinden biri olduğuna işaret eden Öztürkler, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda KKTC için yaptığı çağrının kendileri için çok önemli olduğunu söyledi. Öztürkler, Dışişleri Fidan’ın huzurunda TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti.

Kıbrıs konusunun önemine de işaret eden Öztürkler, Doğu Akdeniz’de gerek enerji, gerek siyasi ve güvenlik konularında TC’nin etkin ve fiili garantörlüğü üzerinden yürütülen çalışmalara değindi.

KKTC ile TC’nin yaptığı stratejik hamleler ve bu noktada birlikte yürüttüğü çalışmaların önemine de dikkat çeken Öztürkler, Kıbrıs Türk halkının özden gelen haklarıyla birlikte egemen eşitliğinin, eşit uluslararası statüsünün tescil edilmesine yönelik TC ile yürütülen çalışmaları ve yeni siyaseti desteklediklerini vurguladı. Öztürkler, oluşturulan bu anlayışın devam ettirilmesi temennisinde bulundu.

Temsiliyet açısından da önemli olan yeni Meclis binasının tamamlanmak üzere olduğunu ifade eden Öztürkler, Türkiye Cumhuriyeti’ne katkılarından dolayı teşekkür etti.

Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, Fidan ve beraberindeki heyetin ziyaretinin hem önemli, hem de anlamlı olduğunu, kendilerine güç kattığını sözlerine ekledi.

-Fidan

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da konuşmasında, Kıbrıs Türk halkının iradesinin temsil edildiği KKTC Meclis’inde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Fidan, KKTC parlamentosunun Kıbrıs Türkünün kendi kendini siyasal ve olgun bir sistemle nasıl yönettiğinin tecessüm etmiş hali olduğunu söyledi.

Kıbrıs Türk halkının siyasi bir olgunlukla parlamentoda temsil edilmesinin önemine işaret eden Fidan, gerekli usul ve esasların korunarak yasama organın en iyi şekilde çalışmasının Kıbrıs Türk devletinin daha ileri taşınması, varlığına devamı açısından vazgeçilmez olduğunu vurguladı.

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını ileten Fidan, TC’nin sarsılmaz desteğinin her hal ve şartta devam edeceğini, Kıbrıs Türklerini daha ileri taşıyacak, daha müreffeh, daha güven içinde yaşayacakları ortamları sağlamak için hep birlikte çalışacaklarını kaydetti.

Uluslararası izolasyonların kaldırılması için her türlü faaliyeti yapmaya devam edeceklerini belirten Fidan, iki devletli çözümün hayata geçmesi için çalışmaların sürdürüleceğini kaydetti.

-“Kıbrıs’ın bir bütün olarak, iki devletli çözüm şemsiyesi içinde jeostratejik safta yer alması gerekiyor”

Hakan Fidan sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kıbrıs’ın bir ada olarak, iki devlet bir araya gelerek yapamayacağı hiçbir şey yok. Bu adanın muazzam büyük ekonomik potansiyeli var, enerji potansiyeli var. Ama siyasal çözümsüzlük maalesef toplumları geri bırakıyor. Bu siyasal çözümsüzlüğü aşacak yegane çare var olan realiteyi tescil ettirip iki devletli çözüm üzerinden her güneyin Türkiye ile olan ilişkisini başlatmak, hem Kuzey’in dünyayla olan ilişkisini başlatmak. Bu bölgenin önünü açacak. Doğu Akdeniz’de başka bir döneme giriyoruz ve bu dönemi Kıbrıs adasının bir bütün olarak kaçırmaması gerekiyor. Farklı farklı jeopolitik ittifaklar oluşturmak çok işe yaramıyor. Kıbrıs’ın bir bütün olarak, iki devletli çözüm şemsiyesi içinde jeostratejik safta yer alması gerekiyor.”

Fidan, TC’nin bu yöndeki çalışmalarının devam edeceğini sözlerine ekledi.