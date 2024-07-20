Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ve eşi Emel Töre, Barış Harekâtı'nın 50. yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon düzenledi.

Cumhuriyet Meclisi bahçesinde yer alan resepsiyona Başbakan Ünal Üstel’in yanı sıra, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sebahattin Kılınç, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Yardımcısı Tuğgeneral Kadir Bayraklı, Ana Muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, TBMM Başkan Vekili Bekir Bozdağ, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, TC Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, TBMM KKTC Dostluk Grubu Başkanı Orhan Erdem, Azerbaycan - Türkiye ve Azerbaycan- KKTC Dostluk Grubu üyesi milletvekilleri, TC komuta kademesinden üst düzey komutanlar, bazı bakanlar, milletvekilleri, kutlamalar için KKTC’de bulunan konuk heyetlerle diğer davetliler katıldı.

Sinevizyon gösterisi sunulan resepsiyonda konuşmalar yapıldı.

-Bozdağ: “İki ayrı devlet hakikatini artık herkes kabullensin”

TBMM Başkan Vekili Bekir Bozdağ, resepsiyonda yaptığı konuşmada, KKTC’nin bugünlere gelmesinde hizmetleri bulunan tüm şehitleri, gazileri, Özgürlük ve Varoluş Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük'ü, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ı, harekât kararını alan dönemin Başbakan ve Yardımcısı Bülent Ecevit’le Necmettin Erbakan’ı saygı, minnet ve rahmetle andığını belirtti.

KKTC’ye giden yolun zorluklar, acılar, kan ve gözyaşı ile dolu olduğuna, nice katliamlar ve soykırım girişimlerine göğüs gerildiğine işaret eden Bozdağ, bunları unutmamak ve unutturmamak gerektiğini, KKTC’nin tüm bu mücadeleyi bir gün diplomatik zaferle sonuçlandırarak dünyada hak ettiği yeri alacağını söyledi.

Rum-Yunan zihniyetinin 50 yıldır değişmediğini ve Kıbrıs Türkü'nü azınlık gördüğünü belirten Bozdağ, TC ve KKTC’nin davasından asla vaz geçmeyeceğini, birlik ve beraberlikle tüm hedeflere ulaşacağını, KKTC’nin tam bağımsız ve egemen olduğu, iki ayrı halk ve devlet hakikatini herkesin artık kabullenmesi gerektiğini ekledi.

-Töre

Meclis Başkanı Zorlu Töre de konuşmasına, 1974 Barış Harekâtı'na giden tarihi süreci anlatarak başladı.

Töre, Kıbrıs Türk halkının üzerinde yaşadığı toprakları ne Amerika’dan ne Avrupa’dan ne de dünyanın herhangi bir ülkesinden hediye olarak aldığını, toprakların şehit ve gazilerin kanları ve canları sayesinde vatan yapıldığını vurguladı.

“Biz asla KKTC’den, Türkiye’den ve Türk dünyasından vazgeçmeyeceğiz” diyen Töre, KKTC’nin Türklerin millî devleti olduğunu ve devleti çiğnetmemenin boyunlarının borcu olduğunu ifade etti.

Konuşmasında “dahili bedbahtlar ve devlete sahip çıkmayanlar” vurgusu da yapan Töre, Kıbrıs üzerinde oynanan oyunlar bulunduğunu ifade etti ve 146 ülkenin tanıdığı Filistin’de her gün katliamların yaşandığını fakat KKTC ve Kıbrıs Türk halkını tek tanıyan devlet olmasına rağmen, Kıbrıs Türk halkının Türkiye sayesinde güven ve huzur içinde yaşadığını belirtti.

Resepsiyonda Azerbaycan – Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Ehliman Emiraslanov da bir konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından, resepsiyon Güzelyurt Belediyesi Halk Dansları Topluluğu gösterisi ve GKK Bandosu eşliğinde Cem Kafkas konseriyle sona erdi.