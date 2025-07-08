Cumhuriyet Meclisi Parlamentolar Arası KKTC - Türkiye Dostluk Grubu heyeti Ankara’da temaslarda bulunuyor.

Meclisten yapılan açıklamaya göre, dün Ankara’ya giden UBP Gazimağusa Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay başkanlığındaki heyet, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal’in ebedi istirahatgahı olan Anıtkabir’i ziyaret etti.

Aslanlı yoldan yürüyerek mozoleye ulaşan heyet, burada saygı duruşunda bulundu ve heyet başkanı Canaltay tarafından mozoleye çelenk konuldu.

Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçildi.

Burada heyet başkanı Resmiye Eroğlu Canaltay, Anıtkabir özel defterini imzaladı. Canaltay deftere şunları yazdı:

“KKTC – TC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı olarak, üyelerimizle birlikte ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün manevi huzurunda bulunmanın tarifsiz gururunu yaşıyoruz.

Aziz Atatürk, huzurunuzda bir kez daha dile getirmek isteriz ki; ilke ve devrimlerinizden aldığımız güçle, Kuzey Kıbrıs Türk halkının temsilcileri olarak çağdaş, bağımsız ve özgür devletimizin varlığını korumak ve halkımıza refah dolu bir gelecek sunmak için kararlılıkla çalışıyoruz. Kıbrıs Türk halkı olarak bağımsızlığımızı ve özgürlüğümüzü en yüksek değerde tutuyor, Anavatan Türkiye ile gönül birliği içinde dayanışma ve iş birliği ile yolumuza devam ediyoruz.

Bir kadın siyasetçi olarak burada sizin aziz huzurunuzda bulunmak benim için tarifsiz bir onurdur. Siz, yalnızca bir milletin kaderini değil, Kıbrıs Türk kadınının hayatını da derinlemesine etkileyen bir önder oldunuz. Kadınlarımız, sizin ilke ve inkılaplarınız doğrultusunda tarih boyunca vatanın en zor günlerinde cesaretle ve fedakârlıkla mücadele etmiş, toprağına, bayrağına ve değerlerine sarsılmaz bağlılık göstermiştir. Onlar, ne Türklüğünden, ne dininden, ne de sizin gösterdiğiniz laik ve çağdaş duruşundan asla taviz vermemiştir.

Sizin engin vizyonunuz ve öncü liderliğiniz sayesinde bugün biz kadınlar yalnızca kendi sesimizi duyurmakla kalmıyor; aynı zamanda ülkemizin kaderini şekillendiren kararların tam merkezinde yer alıyoruz. Toplumumuzun her alanında varlığımızı güçlendiriyor, geleceğimizi inşa etmek için sorumluluk alıyor ve değişimin öncüsü oluyoruz. Türk kadınına tanıdığınız bu eşsiz hak ve özgürlükler, sadece geçmişimizin gurur kaynağı değil, aynı zamanda ülkemizin aydınlık yarınlarına atılan en sağlam temeldir. Bizler, yol göstericimiz olan sizin izinizden ayrılmadan, büyük hedeflerinize ulaşmak için azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz.

Aziz Atatürk, ebedi huzurunuzda saygıyla eğiliyor, minnet ve şükran duygularımızı en derin samimiyetle arz ediyoruz. Ruhunuz şad, mekanınız cennet olsun.”

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde bulunan Komisyonlar ile görüşerek çeşitli temaslar yapacak Meclis Dostluk Grubu heyetinde; UBP Lefkoşa Milletvekili Fırtına Karanfil, CTP Lefkoşa Milletvekili Filiz Besim ve YDP Lefkoşa Milletvekili Talip Atalay bulunuyor.