Cumhuriyet Meclisi Genel Kurul toplantısı tamamlandı. Genel kurulda, milletvekillerinin güncel konuşma istemlerine yer verildi.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, gelecek hafta Adıyaman’daki davadan dolayı toplanmayacak. Meclis Genel Kurulu toplantısı, 26 Ocak saat 10.00’da yapılacak.

CTP Gazimağusa Milletvekili Teberrüken Uluçay, “Çarşı, ekonomi ve siyaset” konusunda konuştu. Uluçay, bu alanlardaki son gelişmeleri değerlendirdi, 2026 yılına sıkıntılarla girildiğini kaydetti.

Enflasyon ve siyasetteki sıkıntılara işaret eden Uluçay, dünyadaki “ürkütücü” siyasi gelişmelere de işaret etti, ülkeyi, vatandaşları olumsuz etkileyen bu tür olayların, geleceğe yönelik olumlu sinyaller vermediğini anlattı.

Ülkede de ekonomi, asgari ücret, alım gücünün düşmesi, fiyatların yüksekliği, hükümetteki sıkıntılar gibi konulara işaret eden Uluçay, Avrupa Birliği'nin, Güney Amerika ülkeleri ile oluşturduğu ticaret bloğuna değindi, buna karşı yapılan eylemleri anlattı.

Yunanistan ve Güney Kıbrıs’ın bu anlaşmayı onayladığını, ancak çiftçilerin buna karşı olduğunu, hellimin bundan etkilenebileceğine işaret ettiğini belirten Uluçay, KKTC’de de alınması gereken önlemlere işaret etti, teşviklerin, açılımların, düzenlemelerin, ekonomiye katkı sağlamanın önemine vurgu yaptı.

Ülkeye turist akışının sağlanmasıyla gelirin de artacağına inanç belirten Uluçay, Güney Kıbrıs örneğini verdi, geçen yıl rekor bir gelir sağlandığını anımsattı ve tanıtım ile kampanyalara büyük kaynak ayırdıklarını anlattı.

Ülkede de turizme önem verilmesi ve turist sayısının artırılmasına yönelik adımlar atılmasının ekonomiye olumlu yansıyacağına işaret eden Uluçay, yerel üretimin de desteklenmesi gerektiğini kaydetti; yerli ürünlerin tüketilmesinin önemine dikkat çekti.

Asgari ücret konusuna da değinen Uluçay, asgari ücrette farklılıklar katacak uygulamalardan kaçınılmasını istedi, alım gücünün korunmasının önemine vurgu yaptı. Uluçay, 2026 yılında daha dikkatli davranılması gerektiğini ifade etti.