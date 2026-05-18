Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün toplanacak.

Meclis Başkanı Ziya Öztürkler başkanlığında saat 10.00’da başlaması beklenen toplantının özel gündeminde "KKTC Kamu Finansmanı ve Borç Yönetimi (Değişiklik) Yasa Tasarısı" yer alıyor.

"Yurt Dışındaki Finansal Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Yasa Tasarısı" ile "Yabancılar ve Muhaceret (Değişiklik) Yasa Tasarısı" da gündemde bulunuyor.

Genel Kurul’da ayrıca Motorlu Araçlarla Yolcu ve Eşya Taşınması (Denetim) (Değişiklik) Yasa Önerisi'nin üçüncü görüşmesi yapılacak.