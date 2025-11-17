Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, yasama ve denetim gündemiyle toplandı.

Meclis Başkanı Ziya Öztürkler başkanlığında saat 14.30’da toplanan genel kurulun gündeminde, bir onay yasa tasarısı, iki yasa tasarısı ve Sayıştay komitesinin raporu bulunuyor.

Genel kurulda, milletvekillerinin güncel konuşma istemlerine de yer verilecek.

Başkanlığın genel kurula sunuşları ile başlayan genel kurulun özel gündeminde, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gazimağusa İlahiyat Koleji Yapım Projesi Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunmasına İlişkin (Onay) Yasa Tasarısı" bulunuyor.

Genel kurulun gündeminde, “Genel Kuruldan Bir Daha Görüşülmek Üzere Komiteye Geri Alınan İnsan Hücre, Doku ve Organ Nakli İle İlgili Kuralları Düzenleyen (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile “Anayasanın 159'uncu Maddesinin (1)'inci Fıkrasının (b) Bendi Kapsamına Giren Taşınmaz Malların Tazmini, Takası ve İadesi (Değişiklik) Yasa Tasarısı" da var.

Sağlık ve Çevre Bakanlığına Bağlı Sosyal Hizmetler Dairesinin Lefke, Güzelyurt, Magosa, Akdoğan, Yeni İskele ve Mehmetçik Bölgelerini Kapsayan Sayıştay Denetim Raporu'nun da ele alınacağı Genel kurulda, milletvekillerinin güncel konuşma istemlerine de yer verilecek.