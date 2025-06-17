Cumhuriyet Meclisi'nin Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın hitap edeceği 1. Olağanüstü Genel Kurulu toplandı.

Genel Kurul toplantısı saat 11.30’da Meclis Başkanı Ziya Öztürkler başkanlığında başladı.

Genel Kurul’da ilk olarak Cumhurbaşkanı Tatar’ın “İsrail-İran savaşıyla kritik bir aşamaya gelen bölgesel gelişmeler ve Rum liderliğinin özellikle gayriresmi Cenevre toplantısının ardından dozunu arttırdığı olumsuz siyasetine” ilişkin Meclis’i bilgilendireceği oturumun kapalı olarak yapılması yönündeki Başbakanlık önergesi okundu. Önerge, oy çokluğuyla kabul edildi.

Ardından Danışma Kurulu’nun, olağanüstü birleşimde izlenecek usule ilişkin kararı oylandı. Konuya ilişkin söz alan CTP Milletvekili Erkut Şahali, konuşma yetkisinin sadece parti genel başkanları ve grup başkanlarına verilmesini eleştirdi, parti başkanları ve Cumhurbaşkanı’nın Meclis dışında da toplantı yaptığına dikkat çekti. Soru sorma hakkının ise milletvekillerine değil de grup başkan vekillerine tanınmasının toplantının amacına hizmet etmediğini savunan Şahali, bunun demokratik olmadığını ve meclise yakışmadığını söyledi.

UBP Milletvekili Sunat Atun da, yanıt vermek amacıyla kürsüye çıkarak, bunun daha önce de yapılan bir uygulama olduğuna dikkat çekti; bu yöntemlerin Danışma Kurulu’nda belirlendiğine ve daha önce de milletvekilleriyle konuşulduğunu belirtti. Atun, daha önceki benzer örnekleri hatırlatarak, bunun vakitten tasarruf amaçlı yapıldığını kaydetti. Ardından karar oy çokluğuyla kabul edildi.

Daha sonra, Kıbrıs konusuyla ilgili bu toplantıya Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Okan Donangil ve Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Güneş Onar’ın katılımına ilişkin karar okundu. Karar, oybirliğiyle kabul edildi.

Sunuşların tamamlanmasının ardından Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Genel Kurul salonuna geldi. Toplantı, kapalı oturum şeklinde devam ediyor.

Genel Kurul’a, olağanüstü birleşiminin tamamlanması sonrası milletvekillerin güncel konularda konuşmalarıyla devam edilmesi bekleniyor.