Ankara’da temaslarda bulunan Cumhuriyet Meclisi Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesi heyeti, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, görüşmede Komite Başkanı UBP İskele Milletvekili Yasemi Öztürk’ün yanı sıra, Başkan Yardımcısı CTP Girne Milletvekili Ongun Talat, Komite üyeleri UBP Lefkoşa Milletvekili Hasan Taçoy, UBP Girne Milletvekili Hasan Küçük ve Bağımsız Milletvekili Ayşegül Baybars yer aldı.

TBMM Komisyonu heyetinde ise Komisyon Başkanı Hulusi Akar, Komisyon Üyeleri Refik Özen, Uğur Bayraktar, Mehmet Özçelebi ve Abdurrahman Duşak hazır bulundu.

-Öztürk

Cumhuriyet Meclisi Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesi Başkanı Yasemi Öztürk yaptığı konuşmada, Türkiye’nin Kıbrıs Türk halkına verdiği çok yönlü desteğe teşekkür ederek, bu desteğin tarihî ve stratejik temellere dayandığını belirtti.

1974 Kıbrıs Barış Harekâtı’nın bir işgal değil, uluslararası anlaşmalardan doğan garantörlük sorumluluğunun bir gereği olduğunu vurgulayan Öztürk, “Bu müdahale adaya barışı getirmiştir.” dedi.

Öztürk, Türkiye-KKTC ilişkilerinin yalnızca güncel gelişmelere değil, köklü tarihî bağlara dayandığını ifade ederek, “Bu dayanışmayı anlamak için geçmişi iyi bilmek gerekir. Parlamentolar arası iş birliğini güçlendirmeye kararlıyız.” ifadelerini kullandı.

-Akar

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar da konuşmasında, Türkiye’nin egemen eşitlik ve eşit uluslararası statüye dayalı iki devletli çözüm vizyonuna tam destek verdiğini vurguladı.

Akar, Rum tarafının uzlaşmaz tutumunu sürdürdüğünü belirterek, “Kıbrıs Türklerini eşit ortak olarak görmeyen bir anlayışla adil ve kalıcı çözüm mümkün değildir.” dedi. Adada iki ayrı halk ve iki ayrı devlet bulunduğunu ifade eden Akar, bu gerçeğe dayalı bir çözümün ancak kalıcı olabileceğini söyledi.

Uluslararası toplumun artık KKTC’yi tanıması gerektiğini dile getiren Akar, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) ve diğer uluslararası platformlarla ilişkilerin artırılmasının, Kıbrıs Türk halkının haklı davasını dünyaya duyurmak açısından önemli olduğunu kaydetti.

Akar ayrıca, “Ülkenizin müreffeh yarınlara ulaşması, kendi kendine yeten bir KKTC’nin inşası için Türkiye olarak elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.