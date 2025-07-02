Cumhuriyet Meclisi Hukuk, Siyasi İşler, Dış ilişkiler ve Savunma Komitesi, Ankara’da temaslarda bulunuyor.

Meclisten yapılan açıklamaya göre, dün Ankara’ya giden Ulusal Birlik Partisi (UBP) İskele Milletvekili Yasemi Öztürk başkanlığındaki heyet, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal’in ebedi istirahatgahı olan Anıtkabir’i ziyaret etti.

Heyetin mozolede saygı duruşunda bulunmasının ardından, Öztürk tarafından mozoleye çelenk konuldu. Daha sonra Misak-ı Milli kulesine geçildi.

Öztürk, Anıtkabir özel defterine şunları yazdı:

“Bugün beraberimdeki heyet ile birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi’ni temsilen manevi huzurunuzda bulunmaktan büyük bir gurur ve derin bir minnet duygusu içerisindeyiz. Milli mücadele ve sarsılmaz bir irade ile kurduğunuz Türkiye Cumhuriyeti, bugün sadece Türk milletine değil, Kıbrıs Türk halkına da yol gösteren sarsılmaz bir güç ve ilham kaynağıdır. Evrensel değerlerle örülmüş ilke ve inkılaplarınız, bizlere bağımsızlık, demokrasi ve hukuk yolunda ışık tutmaya devam etmektedir. Zat-ı Âlinizi, silah arkadaşlarınızı ve tüm şehitlerimizi, saygı, özlem ve minnetle anıyoruz”.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki komisyonlarla temaslarda bulunacak heyette, Komite Başkan Yardımcısı Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Girne Milletvekili Ongun Talat, Komite üyeleri UBP Lefkoşa Milletvekili Hasan Taçoy ve UBP Girne Milletvekili Hasan Küçük’ün yanı sıra Bağımsız Milletvekili Ayşegül Baybars bulunuyor.