umhuriyet Meclisi Genel Kurulu yasama yılının son olağan toplantısını tamamladı.

Güncel konuşmaların ardından Meclis'in toplantısı 18.15'te sona erdi. Meclis, 1 Temmuz Pazartesi'den itibaren tatile girecek ve bir sonraki toplantı 1 Ekim Salı günü saat 10.00’da yapılacak.

Meclis tatili boyunca komiteler görev yapmaya devam edecek.

-Arıklı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Taşyapı ile ilgili konunun mahkemede olduğunu söyleyerek, Sayıştay'ın da konuyu incelediğini dolayısıyla bu konunun tekrar tekrar Meclis'te gündeme getirilmesini eleştirdi.

Arıklı, KKTC’ye gelerek yükseköğrenim gören gençlerin hayatını kaybetmesinin herkesi üzdüğünü belirtti.

Ölümlü trafik kazasına yol açan kişinin Türkiye’ye gönderilmesine ilişkin konuyu değerlendiren Arıklı, kendi ülkesi dışında bir ülkede görev yapan askerlerin dokunulmazlığı bulunduğunu söyleyerek, buna ilişkin anlaşmaları ve örnekleri aktardı.

Arıklı, BM askerlerinin görev yaptıkları ülkelerde suç işlese bile yargılanamayacağını söyleyerek, o askerlerin bulundukları ülke kanunlarına tabi olmadığını belirtti.

Kolordunun Kıbrıs’ta barış gücü hüviyetinde ve statüsüne tabi olduğunu kaydeden Arıklı, AB’de de aynı şekilde uygulamalar bulunduğunu söyledi.

Suça karışan askerin Türkiye’de yargılanmaktan olduğunu belirten Arıklı, TC-KKTC arasında imzalanan askeri mutabakatı inceleyerek konunun detaylarına ulaşılabileceğini söyledi.

“Bu herkesin vicdanını kanatan bir konudur siyasi mantaliteyle değerlendirilemez” diyen Arıklı, Pakistan Büyükelçiliği'nin de bu konuyu Ankara’da takip edeceğini ifade etti.

-Uluçay

Meclis'te son güncel konuşmayı Cumhuriyetçi Türk Partisi Gazimağusa Milletvekili Teberrüken Uluçay, “Çarşı, Ekonomi ve Siyaset” konusunda yaptı.

Uluçay, Kıbrıs konusunda görüşme olmayan bir ortamda ABD’nin Güney Kıbrıs’ta stratejik bir ilişki içinde olduğunu, üs sahibi olmasının konuşulduğunu belirtti.

Gazze ve Ukrayna’da yaşanan gelişmelere değinen Uluçay, bölge ülkelerinin ve uluslararası örgütlerin üçüncü dünya savaşı tehdidine yönelik uyarılarda bulunduğunu, üs konusu ve diğer konularda tüm bu gelişmelerin dikkatle değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ile Yunanistan Başbakanının 20 Temmuz’da Kıbrıs’a geleceklerini açıkladığını, “bu tedirgin edici ortamda” verilecek mesajların önemli olacağını dile getiren Uluçay, iki tarafı cesaretlendirecek mesajlar verilmesinin önemine vurgu yaptı.

Ekonomik sıkıntılara da değinen Uluçay, Türkiye ve Avrupa Birliği'nin kamu harcamalarına yönelik önlemler aldığını, Türkiye’nin ve Güney Kıbrıs’ın satın alma gücü paritesinin AB ortalamasının altında olduğunu söyledi.

Güney Kıbrıs’ın bu yönde aldığı önlemlere değinen Uluçay, kara geçiş kapılarından ülkeye girenlerin yarattığı canlanmada düşüş yaşanmaya başladığını bunun da KKTC’de enflasyonun getirdiği pahalılığın alışverişin azalmasına yol açtığının göstergesi olduğunu belirtti.

Uluçay, yeni geçiş kapıları ve geçişlerde kolaylık sağlanması için adım atılması gerektiğini ancak herhangi bir adım atılmadığını söyleyerek, Tatar’a diyalog kurma konusunda geri durmama çağrısında bulundu.

2024 İktisadi Ve Mali İşbirliği Anlaşması’nda Gazimağusa yük limanının işletme hakkının devrine ilişkin ve yeni bir limanla ilgili maddeler bulunduğunu söyleyen Uluçay, limanla ilgili sözleşme yapmak yerine idareye güvenme çağrısında bulundu.

Güncel konuşmaların ardından Meclis'in bugünkü oturumu sona erdi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, bu toplantıyla yasama yılının olağan toplantılarının tamamlandığını, Meclis tatilinin 1 Temmuz Pazartesi başlayacağını, alınan karar uyarınca komitelerin tatilde de çalışmalarına devam edeceğini söyleyerek, bir sonraki olağan birleşimin 1 Ekim Salı günü saat 10.00’da yapılacağını belirtti.