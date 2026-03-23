Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplandı.

Meclis Başkanı Ziya Öztürkler başkanlığındaki toplantı saat 14.00’te başladı.

Genel Kurul'un gündeminde, “Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı” ile “Sayıştay Komitesi'nin, Eski Eserleri Koruma Fonunun 1996 - 1997 Mali Yılları Sayıştay Denetim Raporuna İlişkin Raporu” bulunuyor.

Genel Kurul'da, “Mücahitlerin Tazmini ile Gazilerin Hak ve Menfaatlerinin Belirlenmesi (Değişiklik) Yasa Tasarısı'nın üçüncü görüşmesi” ile “Alçak Orman Arazilerinin Devri ve İcarı (Değişiklik) Yasa Tasarısı'nın üçüncü görüşmesi” de yapılacak.