Beyarmudu Belediyesi 3.Uluslararası Çocuk Festivali bu akşam başlıyor
Beyarmudu Belediyesi 3.Uluslararası Çocuk Festivali bu akşam başlıyor
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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, 11.30’da Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler başkanlığında yasama gündemiyle toplandı.

Genel kurulun gündeminde 7 yasa tasarısı var. Toplantıda Birleştirilmiş Şans Oyunları (Değişiklik) Yasa Tasarısı; Para, Kambiyo ve İnkişaf Sandığı İşleri Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasa Tasarısı; Trafik Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı ele alınacak.

Ayrıca Kıbrıs Türk Sanayi Odası (Değişiklik) Yasa Tasarısı; Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (Değişiklik) Yasa; Kıbrıs Türk İnşaat Taşeronları Birliği (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (Değişiklik) Yasa Tasarısı da görüşülecek.

Birleşimde Gelir Vergisi (Değişiklik) Yasa Tasarı’nın üçüncü görüşmesi de yapılacak.