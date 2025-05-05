Cumhuriyet Meclisi’nin yapımı 3 yılda tamamlanan binası bugün faaliyete geçti. Genel Kurul yasama gündemiyle ilk toplantısını yaptı.

Toplantı öncesinde Cumhuriyet Meclisi’nde milletvekillerine ve çalışanlara kokteyl verildi.

Teknolojik düzenlemelerin ağırlıklı olduğu yeni Genel Kurul salonunda Meclis Başkanı’nın arkasında dev led ekran asıldı.

Milletvekilleri için yeni ve ikili-üçlü oturma düzeni oluşturulurken her vekilin ismi oturacağı masaya yazıldı. Atatürk’ün “Egemenlik Kayıtsız Şartsız Ulusundur” sözü de Genel Kurul’daki yer aldı.

Meclis Başkanı Ziya Öztürkler ve Meclis’te temsil edilen siyasi partilerin genel sekreterler ve milletvekilleri Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) açıklamada bulunarak yeni binanın Kıbrıs Türk halkına ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne hayırlı olmasını diledi. Cumhuriyet Meclisi Genel Sekreteri Seral Fırat da Meclis’le ilgili bazı teknik detaylarla ilgili bilgi verdi.

-Öztürkler: “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kalbi artık bu muazzam binada atacak”

Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, geçtiğimiz hafta Kıbrıs Türk halkının kalbinin attığı tarihi Meclis binasında son kez toplantı yaptıklarını anımsatarak yeni Meclis binasının TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş katılımıyla açıldığını hatırlattı.

Bu binaları Kıbrıs Türk halkına armağan eden anavatan Türkiye Cumhuriyeti’ne teşekkür eden Öztürkler, bugün tarihi bir gün olduğunu da vurguladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kalbinin artık bu muazzam binada atacağını söyleyen Öztürkler, binanın çalışanlar için de milletvekilleri için de çağdaş imkanlar sunduğunu belirtti.

Meclis Başkanı Öztürkler, yeni Meclis binasında Kıbrıs Türk halkının önünü açacak, iradesini yansıtacak, uluslararası platformda daha saygın noktaya getirecek faaliyetlere imza koyma hedeflerine de işaret etti.

-Hasipoğlu: “Hedefimiz ivedi yasaları geçirmek, ülke sorunlarını tartışmak ve halkın sesi olmaktır”

UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, tarihi meclis binasında UBP grubu ve milletvekilleri olarak bugün son kez anı fotoğrafı çektiklerini belirterek, eski binanın Cumhuriyetin ilan edildiği Meclis’in artık tarihi anılarla dolu bir bina olduğunu ifade etti.

Böyle bir ortamı Kıbrıs Türk halkına kazandıran Türkiye Cumhuriyeti’ne teşekkür eden Hasipoğlu “Bu eser, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin uluslararası alanda daha görünür olması için simge olmuştur. Tüm halkımıza hayırlı olsun” diye konuştu.

Hasipoğlu, “Hedefimiz ivedi yasaları geçirmek, ülke sorunlarını tartışmak ve halkın sesi olmaktır” dedi.

-Atalay: “Süreci doğru yönetemez, problemleri doğru şekilde ele alamazsak hangi binada olursak olalım fark etmez”

YDP adına konuşan milletvekili Talip Atalay ise, hüzünle ve sevinci bir arada yaşadıklarını belirterek tarihi ve şehrin merkezinde olan tarihi Meclis binasının yapı gereği eksiklikleri bulunduğunu ifade etti.

Atalay, buradaki binanın çalışma açısından donanımına ve imkânlarına işaret ederek, “Esas olan binanın şekli şemaili değil. Halk için yapılacak çalışmalardır” dedi.

Ülkeye faydalı yasaların çıkarılması, sorunların duyarlı şekilde ele alınması ve bunlara çözüm üretilmesinin önemine işaret eden Talip Atalay, “Süreci doğru yönetemez, problemleri doğru şekilde ele alamazsak hangi binada olursak olalım fark etmez” dedi.

-Akpınar: “Saygın, güçlü bir devlet yapısı için ihtiyaç duyulan her türlü hazırlık yapıldı”

DP adına konuşan milletvekili Serhat Akpınar, da bugün tarihi bir gün olduğunu kaydetti ve buna tanlık etmenin önemine işaret ederek, “Her şeyden önce hepimizin onur duyduğu bir gün” dedi.

Akpınar, hükümete mensup milletvekillerinin buraya gelmeden önce bu sabah son kez Cumhuriyet Meclisi binasına gittiğini de ifade etti.

Süreci artık buradan yönetecek olmanın Kıbrıs Türk halkı ve KKTC’nin bekası için önemli olduğunu belirten Akpınar, “Saygın, güçlü bir devlet yapısı için ihtiyaç duyulan her türlü hazırlığın yapıldığını görüyoruz” dedi.

Serhat Akpınar, yeni Meclis binasının Kıbrıs Türk halkına ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne hayırlı olmasını dileyerek Meclis’te bekleyen yasaların tek tek hayata geçirilmesini temenni etti.

-Fırat: “Tüm milletvekillerimize odalarının anahtarları teslim edildi”

Cumhuriyet Meclisi Genel Sekreteri Seral Fırat da bazı teknik detayları paylaştığı konuşmasında her milletvekilinin ayrı odası olduğunu, internet ve bilgisayar için odalara teknik altyapı kurulduğunu belirtti. Fırat, milletvekili olmayıp da kabineye dışarıdan atanan bakanın da odasının hazır olduğunu kaydetti.

Seral Fırat, “Bugün itibariyle tüm milletvekillerimize odalarının anahtarları teslim edilmiştir” dedi.

Genel Kurul’un izlenmesi için milletvekillerinin odalarıyla birçok idari bölüme televizyon yerleştirildiğini, ilerleyen günlerde aktif olacak televizyonlardan toplantının takip edilebileceğini belirten Seral Fırat, basın için yapılan düzenlemeden de söz etti.

Basın için yukarısının düzenlendiğini, Genel Kurul’un üst taraftan kolayca izlenebileceğini, buradan rahat şekilde görüntü de alınabileceğini belirten Fırat, basına ayrılan alanla ilgili teknik alt yapı çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

-Genel Kurul’da 60 vekil koltuğu var

Genel Kurul’daki koltuk sayısının 60 olduğunu, eski Meclis’te de sayının 60 olduğunu kaydeden Fırat, kabineye dıştan atanan bakanlar olduğunu anımsattı.

Genel Kurul’daki oturma düzeni hakkında bilgi veren Seral Fırat, her milletvekilinin oturacağı yerin ismiyle belirtildiğini kaydederek, söz almak için önündeki mikrofona basan milletvekilinin isminin de görüntüsünün de led ekrana yansıtılacağını belirtti.

50 sandalyeli Cumhuriyet Meclisi’nde UBP’den 24, CTP’den 19, DP’den 2, YDP 2’den milletvekili bulunurken bağımsız 3 milletvekili var.

Önceki haftalarda Meclis Başkanlığı’na milletvekilliğinden istifasını sunan Hasan Tosunoğlu da bugünkü Genel Kurul'a katıldı.