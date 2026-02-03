Cumhuriyet Meclisi’nde “Dayanışmaya Ortak Ol” sloganıyla kan bağış kampanyası düzenlendi.

Etkinlik, Cumhuriyet Meclisi himayelerinde, Sağlık Bakanlığı ve Thalassemia Derneği iş birliğinde gerçekleştirildi.

-Öztürkler: “Meclis olarak öncü olmak istedik”

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler konuşmasında, kan vermenin çok önemli olduğunun altını çizerek, tüm halkı bu konuda daha duyarlı olmaya davet etti.

Kış ayları içerisinde hastalıkların özellikle zirve yaptığı dönemlerde bu ihtiyacın daha fazla ön plana çıktığını belirten Öztürkler, Thalassemia Derneği’nin, Sağlık Bakanlığı ile birlikte çok doğru çalışmalar yaptığını söyledi.

Meclis olarak öncü olmak istediklerini dile getiren Öztürkler, Thalassemia Derneği’nin yanında olduklarını vurguladı, halka kan verme çağrısında bulundu. Öztürkler, bu tür etkinliklerin devamının geleceğini de kaydetti.

Meclis Başkanı Öztürkler, Cumhuriyet Meclisi’nde hazırlanan sağlık odasını da ziyaret ederek, ani bir durumun ortaya çıkması halinde ilk müdahalenin hızlı bir şekilde yapılabileceğini söyledi.

Sağlık odasının devlete yük olmadan oluşturulduğunu ifade eden Öztürkler, “İlk müdahale önemlidir. Bizim şansımız burada çok sayıda milletvekillinin doktor olması. İstihdam gibi bir durumumuz söz konusu değildi ama sonuçta doktor milletvekillerinin de müdahale etmesi için aletlere ihtiyaç vardı” dedi.

-Özdenefe: “Toplum olarak farkındalığın artması açısından önemli olduğunu düşünüyorum”

Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe de, Cumhuriyet Meclisi’nin örnek olmak adına önemli bir adım attığını, vekilleri ve personeliyle birlikte kan bağış kampanyası başlattığını söyledi.

“Toplum olarak farkındalığın artması ve canımızın yandığı andan önce önlemlerimizi almamız açısından önemli olduğunu düşünüyorum” diyen Özdenefe, halkı kan vermeye davet etti.

-Varoğlu: “Ayda yaklaşık 1500 ünite kana ihtiyaç var”

Thalassemia Derneği Başkanı Ahmet Varoğlu da, ciddi anlamda kah ihtiyacı olduğunu belirterek, “Kan merkezimizde ne yazık ki stoklarda her zaman eksiklik mevcuttur” dedi.

Siyasetin dışında farklı bir gündemle ve ortak bir amaçla buluştukları için milletvekillerine ve Meclis çalışanlarına teşekkür eden Varoğlu, ülkedeki 150 talasemi hastasının ihtiyacı olan en temel tedavinin kan olduğunu vurguladı. Herkesin doğru tedavi alması için ayda yaklaşık 1500 ünite kana ihtiyaç olduğunu dile getiren Varoğlu, “Biz bu 1500 üniteyi hiçbir zaman yakalayamıyoruz maalesef” dedi.

Kampanyaların dışında da kan bağış ihtiyacı olduğuna dikkat çeken Varoğlu, talasemi hastası bir kişinin 21 günde iki ünite kan alması gerektiğini belirtti.

Herkesin kana ihtiyacı olabileceğine işaret eden Varoğlu, ihtiyaç olmadan kan bağışı yapılmasının önemini vurguladı.

-Aşçıeli: “Unutmayalım ki bir damla kan hayat kurtarır”

Thalassemia Kan Bağışçı Kazanım Birim Sorumlusu Çiğdem Aşçıeli de, etkinlik nedeniyle Cumhuriyet Meclisi’ne teşekkür etti.

Özellikle talasemi, onkoloji ve diyaliz hastaları için kanın çok önemli bir etken madde olduğunun altını çizen Aşçıeli, “Biz bunu hiçbir yerden satın alamıyoruz. Tamamen gönüllülük esasına dayalı olarak insanlar kan bağışlıyorsa talasemi hastaları olarak hayatımızı devam ettiriyoruz” diye konuştu.

Kan bağış oranının düşük olmasının sebebinin, halkın bu konuda tam anlamıyla bilinç taşımaması olduğunu dile getiren Aşçıeli, eğitim ve kamu spotlarının önemine dikkat çekti, “Unutmayalım ki bir damla kan hayat kurtarır” dedi.

Bakan ve milletvekilleri de, kan bağışının önemini vurguladı.