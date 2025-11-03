Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda erken seçim tarihi tartışıldı. CTP Grup Başkan Vekili Erkut Şahali, erken seçim için 22 Mart 2026 tarihini önerdi.

Başbakan Ünal Üstel de, UBP’nin bugüne kadar seçimden kaçmadığını vurgulayarak, seçim tarihinin 2027 Ocak olduğunu ancak şartlar öyle getirirse 2026’da yapılabileceğini söyledi, “O kararı UBP, YDP ve DP verir. O doğrultuda hiçbir çekincemiz yoktur. Olmayacak da” dedi.

Meclis’te bugün ilk olarak onaya sunuşlar yapıldı. 2023 Mali Yılı Kesin Hesap Yasa Tasarısı’nın Genel Kurul’da üçüncü görüşmesine ilişkin tezkere oy birliğiyle kabul edildi.

Ayrıca AB Uyum Yasa Tasarılarının Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komite Başkanlığı’na Ahmet Savaşan’ın oy birliğiyle seçildiği Genel Kurul’un bilgisine getirildi.

-Şahali, 22 Mart 2026’da erken seçim çağrısı yaptı

Daha sonra 62’nci madde tahtında CTP Grup Başkan Vekili Erkut Şahali söz aldı. Başbakan Ünal Üstel’in dün yaptığı açıklamaya işaret eden Şahali, Başbakan’ın, çok haklı bir tespit yaptığını ve çok büyük seçim başarısızlığı olduğunu ifade ettiğini kaydetti. “Bu hezimetin yurttaşın hayal kırıklığının beyan edildiği bir sonuç olduğunu” ifade eden Şahali, bunun salt bir başarısızlık olmadığını söyledi.

Döviz krizinin; Türk parasının yabancı paralar karşısındaki değer kaybı olduğunu dile getiren Şahali, “Döviz krizi tedarik zinciri akaryakıt temininde bir engel teşkil ediyor mu?” sorusunu sorarak, son akaryakıt zammının bu şekilde açıklanamayacağını belirtti.

Halkın seçimde verdiği net mesaja rağmen hükümetin görevde kalmayı sürdürecekse, yapılacak icraatı Başbakan Üstel’den dinlemek istediklerini ifade eden Şahali, Meclis’in ikinci denemede toplanmasının krizi gösterdiğini kaydetti. Şahali, “Bu ülkenin en büyük ihtiyacı sizden kurtulmuş olmaktır… Bizim kurultayımız sizin varlığınız için bir gerekçe değildir.” diye konuştu.

Bütçe rakamlarında iyileşme göremediklerini dile getiren Şahali, rakamların düzeltilmesini istedi.

“Eğer seçim başarısızlığını tanımlıyorsanız 22 Mart 2026’da halkın iradesini Meclis’e taşıyalım.” diyen Şahali, 22 Mart’ta erken seçim çağrısı yaptı.

-Atun: “Partimizin Meclis kürsüsünde tartışılmasına müsaade etmeyiz”

UBP Grup Başkan Vekili Sunat Atun da, 62’nci madde tahtında söz alarak, “Erkut Bey'in UBP’nin içine değinmek gibi bir ihtiyacı oldu.” diye konuştu.

2018 seçiminde CTP’nin 21’den 12 vekile indiğini ifade ederek, o dönemde dörtlü koalisyon hükümetinin kurulduğunu söyleyen Atun, dörtlü koalisyon döneminde de nisapta sıkıntılar yaşandığını dile getirdi, 26’ya yakın toplamlarda böyle sıkıntılar yaşanabildiğini kaydetti.

Her partinin kendi iç dinamikleri olduğunu belirten Atun, “Bunun yeri Meclis kürsüsü değil, partimizin buralarda tartışılmasına müsaade etmeyiz.” dedi.

Sunat Atun, “Bir seçim süreci konuşuluyorsa tabi ki takvimler dile getirilecek.” diye konuştu.

-Berova: “2026 yılında bugünden daha iyiye giden bir ekonomiye sahip olacağız”

Maliye Bakanı Özdemir Berova ise, Şahali’nin CTP’nin kurultayına yönelik başkanlık adaylığı için konuşma yaptığı eleştirisinde bulundu.

Şahali’nin sunduğu bütçe rakamlarına değinen Berova, algı oluşturulmaya başlandığını kaydetti. Şahali’nin 2025 yılında da ek bütçe ihtiyacı doğacağını söylediğine işaret eden Berova, “Çok şükür ki 2025 yılı bütçesinde ödenekler açısından sıkıntı yaşamadık ve ek bütçe sunma ihtiyacı hissetmedik.” dedi. Berova, bütçe açığı konusunda olabilecekleri dikkate alarak, rasyonel bir bütçe hazırlandığını ifade etti.

Pandemiden bu yana yaşanan yüksek enflasyona, dövizdeki artışa dikkat çeken Berova, Türkiye Cumhuriyeti’nde rakamların pozitife doğru gittiğini belirtti. “2026 yılı içerisinde bugünden daha iyiye giden bir ekonomiye sahip olacağız.” diyen Berova, bütçe görüşmelerinde tüm rakamsal detayları ortaya koyacaklarını belirtti.

CTP Grup Başkan Vekili Erkut Şahali’nin personel giderleriyle ilgili yerinden sorusu üzerine Berova, yıl sonu gelecek hayat pahalılığıyla ilgili projeksiyon yaptıklarını ve aşağı-yukarı nasıl bir rakam geleceğinin bilince olduklarını söyledi. Berova, ödemeler, personel giderleri, maaşlar konusunda yapılan hesaplamalarda bir sıkıntı olmadığını vurguladı.

-Üstel: “UBP bugüne kadar hiçbir seçimden kaçmadı, kaçmaz”

Başbakan Ünal Üstel de söz alarak, UBP-YDP-DP hükümetinin kurulduğu günden bugüne halka ne söz verdiyse, hiçbir sözü havada bırakmadığını vurguladı. 2013’te yarım kalan projeleri hiçbir siyasi partinin bitirmediğini kaydeden Üstel, birinci önceliklerinin yarım kalan projeler olduğunu söyledi.

Ercan Havalimanı için 2012’de ihaleye çıkıldığını hatırlatan Üstel, havalimanının kendi dönemlerinde bitirildiğini ifade etti. Üstel, Lefkoşa Çevre Yolu’nun da 2012’den beri beklediğini ve kendi dönemlerinde hayata geçtiğini söyledi. Asrın Projesi’nin 2012’de hayata geçirildiğini dile getiren Üstel, Güzelyurt’un ardından bir buçuk yıl içerisinde suyu Mesarya Ovası'yla da buluşturacaklarını belirtti.

UBP milletvekillerinin birbirine sıkı sıkıya bağlı olduğunu ifade eden Üstel, Meclis’in geç de olsa açıldığını kaydetti. Her pazar günü kamuoyuna açıklama yaptığını ifade eden Üstel, bu pazar da açıklama yaptığını ancak hiçbir zaman CTP’nin içerisine karışmadığını vurguladı.

-“Halkı enflasyon karşısında hiçbir zaman ezdirmedik”

“Halkı enflasyon karşısında hiçbir zaman ezdirmedik.” diyen Üstel, hayat pahalılığı neye tekabül ettiyse verildiğinin altını çizdi. Akaryakıta mümkün olduğunca zam yapmamaya çalıştıklarını dile getiren Üstel, dünyada varil başına artış olduğunu bu nedenle akaryakıta zam yapıldığını söyledi.

“Yeni dönemde de halkımıza ne söz verdiysek onları da yerine getireceğiz.” vurgusu yapan Üstel, “Biz ekonomiyi küçük de olsa büyüttük, milli gelir başına artış yaptık.” diyerek, çalışan sayısının da her geçen gün arttığını kaydetti.

UBP’nin bugüne kadar hiçbir seçimden kaçmadığını dile getiren Üstel, “Seçimin tarihi 2027 Ocak’tır. Ama eğer şartlar öyle getirirse, 2026’da yapacağız; o kararı UBP, YDP ve DP verir. O doğrultuda hiçbir çekincemiz yoktur. Olmayacak da. Bunu sayın milletvekillerimle paylaşmak istedim.” dedi.

-2023 Mali Yılı Kesin Hesap Yasa Tasarısı oy birliğiyle kabul edildi

Konuşmaların sonrasında 2023 Mali Yılı Kesin Hesap Yasa Tasarısı’na ilişkin raporu Sayıştay Komitesi Başkanı Teberrüken Uluçay sundu. Uluçay, tasarının Komitede oy birliğiyle kabul edildiğini belirtti.

Tasarı madde madde görüşülmesi sonrasında 32 kabul olmak üzere oy birliğiyle kabul edildi.

-Komitede 2026 Bütçesi görüşülmeye başlıyor

Ardından Cumhuriyet Meclisi Danışma Kurulu’nun gelecek birleşimlere ilişkin kararı okundu. 2026 Mali Yılı Merkezi Devlet Yönetimi Bütçe Yasa Tasarısı’nın Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde görüşülmesine olanak sağlamak için 10-11 Kasım, 17-18 Kasım, 24-25 Kasım tarihli toplantıların birleştirilmesine karar verildi. Genel Kurul toplantıları, 10, 17 ve 24 Kasım’da yasama öncelikli olmak üzere denetim göreviyle birlikte yapılacak.

Meclis’te daha sonra İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Başkanı Sunat Atun, İskan, Topraklandırma ve Eşdeğer Mal (Değişiklik) Yasa Önerisi hakkındaki komite raporunu sundu ve oy birliğiyle kabul edildiğini söyledi. Madde madde görüşülmesi sonrasında öneri oy birliğiyle kabul edildi.

Genel Kurul’da son olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güvenlik Kuvvetlerini Güçlendirme Kurumu’nun 1 Temmuz 2023 - 30 Haziran 2024 Mali Yılına İlişkin Hesaplarının Sayıştay Denetim Raporu, Komite Başkanı Teberrüken Uluçay tarafından okundu.

Ardından Genel Kurul tamamlandı. Bir sonraki birleşim yarın saat 10.00’da yapılacak.