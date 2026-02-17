Cumhuriyet Meclisi’nde fiber optik protokolüne ilişkin dün 18.15’te başlayan görüşme devam ediyor.

Görüşme esnasında, Meclis önünde toplanan sendika yetkilileri Genel Kurul salonunda izleyici locasına girdi.

-Hamzaoğulları

Genel Kurul'da söz alan CTP Milletvekili Biray Hamzaoğlulları, Türk Telekom’un borsada olan ve her an başka birinin eline geçebilecek bir şirket olduğunu ifade ederek, yapılmak istenenin “rant” olduğunu savundu.

Fiber optik altyapısının ihalesiz olarak 25 yıllığına verilmek istendiğini söyleyerek eleştirilerde bulunan Hamzaoğulları, “Doğmamış çocuklarımızın haklarını yemeye ne hakkınız var?” diye sordu.

Ek protokol yapılacağının taahhüt edildiğini ancak yapılmayacağını ifade eden Hamzaoğulları, fiber optik protokolüne ilişkin yasal kaygıları da dile getirdi.

25 yılın çok uzun bir süre olduğunu yineleyen Hamzaoğulları, Hükümetin dayatma yasa ve protokollerle halkın üzerine gittiğini kaydetti.

-Rogers

Bağımsız Milletvekili Jale Refik Rogers de, ülkenin kurumsal hafızasına, kültürel mirasına, değerlerine yapılan tahribatı anlatmaktan yorulduklarını belirterek, hükümetin ülkeyi sevmeyen insanlardan oluştuğunu ve koltuklarda oturdukları her gün ülkeye zarar verdiklerini savundu.

Meclis’ten geçen yasaların hiçbirinin halkın menfaatine olmadığını söyleyen Rogers, bunların belirli çevrelerin menfaatine olduğunu öne sürdü.

Hükümetin fiber optik protokolünü ek protokolle düzeltmeyeceğini bildiklerini kaydeden Rogers, üst düzey yetkililere ilişkin “yolsuzluk” iddialarına da değindi.

Halkın hükümete cumhurbaşkanlığı seçiminde değişim mesajı verdiğini belirten Rogers, “Halkı da dinlemiyorsunuz.” dedi.

Fiber optik protokolünün tamam olmadığını, ek protokol yapılması gerektiğini kaydeden Rogers, “Kendileri de bunu bilmelerine rağmen bugün bunu onaylama konusunda ısrar ediyorlar.” diye konuştu.

Bu ülkede bu işi yapabilecek kapasite olduğunu anlatan Rogers, işin ihalesiz verilmek istenmesini de eleştirdi.

Protokolün maddelerine de değinen Roger, tekel yaratacağı, ülkedeki internet sağlayıcılarının rekabet edemeyeceği uyarısında bulundu.

Gelen şirkete verilecek muafiyetleri de eleştiren Rogers, protokolde ülkenin kamu zararını önleyecek, fiyat kontrollünü ve tüketicinin korunmasını sağlayacak maddeler bulunmadığını söyledi.

Rogers, Protokolün Anayasa’ya aykırı olduğunu da savundu.

-Arıklı

Rogers’ın konuşmasının ardından eleştirilere ve sorulara yanıt vermek üzere Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı söz aldı. Arıklı’nın konuşması muhalefet milletvekillerinin tepkileriyle defalarca kesildi.

Bakan Arıklı, muhalefete yönelik “keşke sizin geçmişin de temiz olsaydı.” diyerek, CTP döneminde olduğu söylenen bir yolsuzluk iddiasından bahsetti.

CTP Milletvekili Erkut Şahali, yerinden Arıklı’ya tepki göstererek, Başbakan Ünal Üstel’e yönelik yeni ortaya atılan iddialara dikkat çekti.

Arıklı, CTP’yi iktidara geldiğinde protokolü iptal etmeye ve konuyu Meclis ile Cumhurbaşkanlığına taşımaya çağırması üzerine Meclis’te sesler yükseldi.

Arıklı, Bilişim Adası Kıbrıs projesinden de bahsederek, ülkeyi bilişim adası haline getirmenin önemine vurgu yaptı.

Bilişim sektörünün dünyada büyüyen pazar payından bahseden Arıklı, Güney Kıbrıs’ın son 10 yılda bilişim sektöründeki büyümesine de değindi.

“Bu protokol ek protokollerle zenginleşecek, gelişecek ve güzelleşecek.” diyen Arıklı, Türk Telekom’un paydaşların taleplerini aldığını söyledi. Muhalefet milletvekilleri, bunun için çok geç kalındığı gerekçesiyle tepki gösterdi. Arıklı, ek protokol için önce esas protokolün geçmesi gerektiğini söylerken, muhalefet milletvekilleri bunun doğru olmadığını belirtti.

Bilişim adası olunması için yapılması gerekenleri anlatan Arıklı, kendi göreve geldikten sonra yaptığı çalışmaları da anlattı.

Arıklı, konsoryumun bu işi beş yılda yapabileceğini ancak o kadar zaman olmadığını söylemesi üzerine, muhalefet milletvekilleri bunu yalanladı.

Ek protokole ihtiyaç olduğunu yineleyen Arıklı, “neden ihaleye çıkılmadığı” sorusuna, stratejik açıdan hiçbir devletin iletişim altyapısını herhangi bir şirkete devredemeyeceğini, dolayısıyla uluslararası ihaleye çıkılmasını uygun görmediklerini söyledi. Bu nedenle Türk Telekom ile protokol hazırladıklarını kaydeden Arıklı, Türk Telekom’un ülkenin internet erişimini sağlayan bağlantıyı zaten sağladığını söyledi.

Arıklı, Türk Telekom bir gün satılırsa ne olacağı konusunun ek protokolle düzenleneceğini kaydetti.

Bilişim adası hedefine ulaşıldıktan sonra ülke ekonomisinin şaha kalkacağını söyleyen Arıklı, Türk Telekom’un iki yıl içerisinde 8 bin kilometre fiber hat çekeceğini söyledi.

Bilişim Adası Kıbrıs’ın KKTC’ye katkılarından da bahseden Arıklı, geniş bir istihdam sağlanacağını, göçün azalacağını, verimliliğin artacağını, tüm sektörlerin dijitalleşebileceğini, ülke ekonomisinin ciddi şekilde büyüyeceğini anlattı.

Bilim sektöründe ambargoların da olmadığını vurgulayan Arıklı, bu sektörü bir an evvel ülkeye kazandırmak gerektiğini kaydetti. Arıklı, Bilişim Adası Kıbrıs için fiber projesinin önemine de vurgu yaptı.

Protokolde açıklığa kavuşturulması gereken maddeler olduğunu belirten Arıklı, önce bunun yürürlüğe gireceğini sonra da ek protokollerin yapılacağını yineledi. Arıklı, sektör temsilcilerinin ve Telekomünikasyon Dairesi’nin bu protokolden zarar görmeyeceğini de ekledi.

Arıklı, uyuşmazlıklar halinde tarafların anlaşamaması durumunda KKTC Mahkemeleri’nin yetkili olacağını kaydetti.

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Arıklı’yı kendisine itibar gösteren kimse kalmadığı gerekçesiyle konuşmasını sonlandırmaya çağırdı.

Bunun üzerine Meclis’te tansiyon yine yükseldi. İncirli, Arıklı’yı birlikte kapının önüne çıkmaya davet etti.

Arıklı, yapılan bu tartışmaların ek protokol hazırlanınca yapılmasını arzu ettiğini kaydetti.

Yerinden söz alan ve esas protokolün çok eksik olduğunu kaydeden Doğuş Derya ise, “Ek protokolü yapmak yerine esas protokolü neden yenilemiyorsunuz? Üzerinizde baskı mı var?” diye sordu. Arıklı, bu protokolün Kuzey Kıbrıs’ın geleceği olduğunu söyledi.