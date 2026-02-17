Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Meclis’te görüşülen fiber optik protokolüne karşı grev kararı aldı. Sendika, Meclis önünde toplanacağını da duyurdu.

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem yaptığı yazılı açıklamada, bugün tüm Lefkoşa merkez okullarında 8.35-13.05 saatleri arasında grevde olacaklarını ve Meclis önünde toplanacaklarını belirtti.

Eylem, UBP-DP-YDP Hükümetini ülkenin fiber altyapısını “peşkeş” çektiği iddiasıyla eleştirdi.

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) da, bugün Telekomünikasyon Dairesi’nin tüm şubelerinde ve Cumhuriyet Meclisi’nde; Telekomünikasyon Dairesi Çalışanları Sendikası (Tel-sen) ise tüm şubelerde grev kararı almıştı.