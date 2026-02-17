Meclis önünde tansiyon yükseldi.

EL-SEN, KTAMS, KTOEÖS ve Türk-Sen, Türk Telekom protokolünün Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’ndan geçirilmek istenmesine karşı grev başlattı. Sendika temsilcileri, protokolün kamu yararına aykırı olduğunu savunarak geri çekilmesini talep etti.

Eylemde konuşan Türk-Sen Genel Başkanı Arslan Bıçaklı, hükümeti sert sözlerle eleştirerek, “Yüzde 35 oyla ülkenin değerleri satılamaz” dedi. Genel Kurul’un sabaha kadar toplanmasını da eleştiren Bıçaklı, milletvekillerine “Bu sürece ortak olmayın” çağrısında bulundu.

Tel-Sen Başkanı Hakan Üredi ise mücadelelerinin kişisel değil toplumsal olduğunu vurgulayarak, fiber optik protokolü görüşmelerine Türk Telekom’a karşı oldukları için değil, verilen sözlerin tutulmaması nedeniyle itiraz ettiklerini söyledi. Üredi, hükümete “Bu ülkenin geleceğini riske atmayın” mesajı verdi.

Sendikalar, protokol geri çekilmezse eylemlerin süreceğini açıkladı.