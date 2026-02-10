Telekomünikasyon Dairesi Çalışanları Sendikası, İnternet Servis Sağlayıcıları Birliği, Bilgisayar Mühendisleri Odası ve Elektrik Mühendisleri Odası, Meclis Genel Kurulu’na sevk edilen Türk Telekom protokolünün komiteden “koşullu” olarak geçtiğini açıkladı. Ortak açıklamada, Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın geri adım atmak zorunda kaldığı, protokolün ancak Anayasa’ya aykırı maddelerin düzeltilmesi ve ek protokol imzalanması halinde Genel Kurul’a getirilebileceği belirtildi.

Örgütler, dünkü komite toplantısında Meclis avukatları ve hukukçuların protokolün Anayasa’ya aykırı hükümler içerdiğini açıkça ortaya koyduğunu, buna rağmen hükümet üyelerinin oy çokluğuyla metni geçirdiğini vurguladı. Arıklı’nın, gerekli düzenlemeler yapılmadan protokolün onay yasası olarak Meclis’e gelmeyeceği yönünde taahhüt verdiği ifade edildi.

Açıklamada, mevcut haliyle protokolün kabul edilemez ve hukuka aykırı olduğu kaydedilerek, verilen sözlerin tutulmaması halinde bunun ağır siyasi ve hukuki sonuçları olacağı uyarısı yapıldı. Örgütler, “Hukuka, emeğe ve halkın iradesine karşı hareket eden herkes karşısında bizi bulacaktır” diyerek mücadeleden geri adım atılmayacağını duyurdu.