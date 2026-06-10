Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nde başlatılan “sahte diploma” soruşturması kapsamında tutuksuz yargılanan sanık F.Ü.'nün Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davası ileri bir tarihe ertelendi.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyeti huzurunda görüşülen bugünkü duruşmaya sanık F.Ü., "sağlık sorunları" sebebiyle katılamadı. Dava bu sebeple 15 Haziran'a tehir edildi.

Hatırlanacağı üzere F.Ü., "Sahte Resmi Belge Düzenleme", "Sahte Resmi Belgeyi Tedavüle Sürme", "Sahte Resmi Belge Düzenlenmesini Tahrik Etme" ve "Yetkisiz Belge Düzenleme" suçlaması olmak üzere toplam 16 ayrı davadan itham edilmişti.

Bugünkü duruşmada, İddia Makamı Başsavcılık adına Kıdemli Savcı Mustafa İldeniz ile sanık avukatı Doğa Zeki hazır bulundu.

ZEKİ: '3 AYLIK MAZERETLİ' RAPORU VAR

Avukat Doğa Zeki, müvekkilinin sağlık sorunları sebebiyle davaya katılamadığını belirterek "sağlık raporunu" mahkemeye sundu.

Müvekkiline acil bir ameliyat yapıldığını belirten Zeki, sağlık raporunun "3 aylık mazeretli" olacak şekilde verildiğini ifade etti.

Avukat Zeki, müvekkilinin midesiyle ilgili bir durumdan ameliyat olduğuna dikkat çekerek, enfeksiyon riski sebebiyle belli ortamlara girmemesi ve kendisini stresli ortamlardan koruması gerektiğinin de raporda yer aldığını belirtti.

İLDENİZ: RAPORDA SANIĞIN YATILI TEDAVİDE OLDUĞU YAZMIYOR

Kıdemli Savcı Mustafa İldeniz, Avukat Doğa Zeki'nin mahkemeye sunduğu sağlık raporuna itiraz etti.

Kıdemli Savcı İldeniz, mahkemeye sağlık raporu sunulacağından önceden haberdar olmadığını belirterek raporu yeni gördüğünü dile getirdi.

Raporu incelendiğinde, söz konusu raporun "sanığın yatılı tedavide olduğunu gösteren bir rapor" olmadığına dikkat çeken İldeniz, raporun detaylı bir şekilde incelenmesi için kısa bir süre talep etti.

MAHKEMEDE "RAPOR TARTIŞMASI"

Duruşma arasının ardından Kıdemli Savcı Mustafa İldeniz, raporu gördüğünü, ancak sanığın 90 gün süreyle bu davada hazır olmasını gerektirmeyecek kadar ciddi bir rahatsızlığın olmadığı kanaatinde olduğunu belirtti.

İldeniz, söz konusu raporun ameliyatın gerçekleştirildiği 7 Mayıs 2026 tarihinde alındığını ancak kendilerine bu durumun yeni bildirildiğine de değinerek rapor hakkında, ilgili doktorun da katılacağı bir duruşma günü talep etti.

Avukat Doğa Zeki ise, müvekkilinin bugünden itibaren 90 gün boyunca "duruşmalara gelemeyecek" şeklinde bir talebinin olmadığını, taleplerinin ameliyat tarihinden itibaren geçerli olduğunu dile getirdi.

DAVA 15 HAZİRAN'A ERTELENDİ

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Füsun Cemaller, hem raporun, hem de F.Ü.'nün sağlık durumuyla ilgili bilgilerin mahkemeye aktarılması için raporu veren doktorun mahkemeye çağrılmasına emir verdi.

Cemaller, bu kapsamda davayı 15 Haziran'a tehir etti.