Medya Etik Kurulu, ülke genelinde dün akşam düzenlenen “Huzur Operasyonu” kapsamında durdurulan kişilerin, yüzleri açık biçimde pek çok basın organında yayımlanmasını eleştirerek, bireylerin toplum önünde teşhir edilerek kişilik hakları ve özel hayatın gizliliğinin açıkça ihlal edildiğini kaydetti.

Kurul, Anayasa'da, herkesin şeref ve haysiyetine saygı gösterilmesi ve özel hayatın gizliliğinin korunmasının esas alındığına işaret ederek, bu tür hassas süreçler yürütülürken, hukukun üstünlüğü ilkesiyle temel hak ve özgürlüklere saygının gözetilmesi gerektiğine işaret etti. Kamu otoritelerinin de güvenlik amaçlı faaliyetleri, bireylerin insan onurunu zedelemeden ve masumiyet karinesine zarar vermeden yürütülmesi gerektiği belirtildi.

Medya Etik Kurulu dün akşam ülke genelinde gerçekleştirilen "huzur operasyonu" ile ilgili basın açıklaması yaptı. Açıklamada, operasyon kapsamında, çok sayıda kişinin, polis güçleri tarafından durdurulduğunu, kimlik kontrolüne, üst ve/veya araç aramasına tabi tutulduğu belirtildi.

Kurul, gazeteciliğin, halkı bilgilendirme işlevi kadar, haber üretiminde etik standartları koruma yükümlülüğünü de taşıdığına dikkati çekti.

Haberde yer alan kişilerin itibarı, özel hayatı ve güvenliğinin; bilgilendirme hakkı ile dengeli biçimde ele alınması gerektiğini kaydeden kurul, bu çerçevede tüm basın kuruluşlarını şu hususlara uymaya çağırdı:

“Haber içeriklerinde, kişi hak ve özgürlüklerine saygı gösterilmeli; kişilerin rencide edici biçimde teşhir edilmesinden kaçınılmalıdır. Polis güçlerinin gerçekleştirdiği genel uygulamalar ve önleyici denetimler, medya önünde yapılması tercih edilse dahi, suç teşkil ediyormuş gibi sunulmamalı, yurttaşların kamuoyunda etiketlenmelerine zemin yaratmamalı, masumiyet karinesi temel alınmalı ve haber, hiçbir otoritenin reklam mekanizmasına dönüştürülmemelidir. Şüpheli statüsünde dahi olsa, hakkında resmi mahkeme kararı bulunmayan kişilerin açık kimlik bilgileri veya yüzleri kamuya açık biçimde paylaşılmamalıdır. Medya kuruluşları bünyelerinde, şeffaflık, çoğulculuk ve insan haklarını esas alan özdenetim mekanizmaları geliştirerek, habercilik faaliyetlerinde etik denetim süreçlerini kurumsallaştırmalıdır.”

Medya Etik Kurulu, medya kuruluşlarının, bu belirtilen ilkelere aykırı içerikleri gözden geçirmesi, kamuoyuna sunulmuş haberleri insan haklarına uygun biçimde düzeltmesi ve benzer ihlallerin tekrarlanmaması için gerekli iç denetim adımlarını atması gerektiğini kaydetti.