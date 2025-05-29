Medya Etik Kurulu, dijital medya alanındaki etik ilke ve standartların güçlendirilmesi amacıyla hazırlanan “İnternet Gazeteciliği Deklerasyonu”nun güncellenmiş versiyonunun yaygınlaştırılması ve desteklenmesi çalışmaları kapsamında medya kuruluşlarıyla yürütülen imza yenileme sürecine devam ediyor.

Kuruldan verilen bilgiye göre, bu kapsamda gerçekleştirilen ziyaretler çerçevesinde, Kıbrıs Genç TV, Yenidüzen gazetesi, Kanal Sim ve Haber Kıbrıs ziyaret edildi.

Ziyaretlerde, Kıbrıs GençTV Yönetim Kurulu Başkanı Ertan Birinci, Yenidüzen gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mert Özdağ, Kanal Sim Genel Müdürü İpek Akın ve Haber Kıbrıs Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Ekmekçi, çalıştayla belirlenen güncel deklaerasyona imza koyarken, Medya Etik Kurulu’nun çalışmalarına da destek belirttiler.

Medya Etik Kurulu Başkanı Aysu Basri Akter, genel olarak medya kuruluşlarının etik ilkeler konusunda hassasiyet gösterdiklerini belirterek, memnuniyet ifade etti. Akter, gelişen teknolojinin yarattığı etik sorunlar karşısında deklerasyonun günün koşullarına uyarlanması ihtiyacından yola çıkıldığını anlattı ve bu amaçla ilgili tarafların, akademik çevrelerin katılımıyla çalıştay düzenlendiğini anımsattı.

Medya kuruluşlarıyla iş birliği içinde çalışmaya kararlı olduklarını ifade eden Akter, ziyaretlerinin devam edeceğini, ayrıca deklerasyonun dijital imzaya da açık olduğunu ekledi ve tüm medya temsilcilerini bu sürece dahil olmaya çağırdı.