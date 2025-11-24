Haspolat Sanayi Bölgesi’nde çalıştığı 2,5 metre yükseklikteki iskeleden düşen Mehmet Karan, kaburga kemiklerinde kırıkla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Polis olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.
Haspolat Sanayi Bölgesi’nde Mehmet Karan (E-55), üzerinde çalıştığı 2,5 metre yükseklikteki iskeleden düşerek yaralandı.
Polisin açıklamasına göre, Karan, kullanımında bulundurduğu depoda balyozla duvar kırıp, tamirat yaptığı sırada, çalıştığı iskelenin ayak kısmına çarparak devirmesi sonucunda moloz parçaları üzerine düştü.
Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan Karan’ın kaburga kemiklerinde kırık teşhisiyle Göğüs Cerrahisi Servisi’nde müşahede altına alındı. Soruşturma devam ediyor.