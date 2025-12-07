Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Başkanı Dr. Fatma Çimen Tuğlu, İstanbul’da düzenlenen Uluslararası Yerel Yönetimlerde Kadın Zirvesi’ne katılarak belediyeyi temsil etti. Zirvede yer almaktan büyük onur ve memnuniyet duyduğunu belirten Tuğlu, bu önemli organizasyonda konuşmacı olarak bulunmanın kendisi için ayrıca gurur verici olduğunu ifade etti.

Zirve kapsamında gerçekleştirilen iklim değişikliği panelinde konuşmacı olarak söz alan Dr. Fatma Çimen Tuğlu, Mehmetçik Büyükkonuk beldesinde çevre, sürdürülebilirlik ve yerel kalkınma alanlarında yürütülen çalışmaları katılımcılarla paylaştı.

Açılışı Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan zirve; Türkiye’den ve yurt dışından çok sayıda kadın belediye başkanı ile kadın lideri bir araya getirerek, deneyim paylaşımı ve iş birliği açısından verimli bir platform sundu.

5 Aralık Kadınlara Seçme ve Seçilme Hakkı Verilmesi Günü’nün anlam ve ruhuyla örtüşen zirve, kadınların yerel yönetimlerde ve toplumsal yaşamın her alanında daha güçlü temsil edilmesinin önemini bir kez daha ortaya koydu.

Dr. Fatma Çimen Tuğlu, davetleri için AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve İstanbul Milletvekili Sayın Tuğba Işık Ercan’a teşekkür ederek,

“Kadınla Yükselen Şehirler, geleceğimizi aydınlatan en güçlü ilham kaynağımız olacaktır” mesajını paylaştı.