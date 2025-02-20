Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi, bölge halkının beklentilerini karşılamak, altyapıyı güçlendirmek ve daha yaşanabilir köyler oluşturmak amacıyla yatırımlarına devam ettiğini bildirdi.

Belediye açıklamasında, Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Başkanı Fatma Çimen Tuğlu öncülüğünde, belediye personeli, meclis üyeleri ve muhtarların iş birliğiyle çeşitli projelerin hayata geçirildiği belirtildi.

Yürütülen projeler kapsamında park alanlarının yenilendiği, vatandaşların daha güvenli ve modern bir ortamda vakit geçirebileceği bisiklet ve yürüyüş yollarının inşa edildiği ifade edilen açıklamada, altyapı iyileştirme çalışmaları ile yaşam kalitesinin artırılmasının hedeflendiğine dikkat çekildi.

Açıklamada, su ihtiyacını karşılamak için büyük yatırımlar yapıldığı ve yaz aylarındaki olası su sıkıntısına karşı yeni projelerin devreye alındığı belirtilerek, belediyenin bu projelerle bölge halkına uzun vadeli ve kalıcı çözümler sunmayı amaçladığı vurgulandı.

-Tuğlu: "Tüm köylerimize yatırım yapacağız"

Bölgede yürüttükleri çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Başkanı Dr. Fatma Çimen Tuğlu, bölge halkının beklentilerinin farkında olduklarını söyledi.

Yeterli yatırım yapılmayan köyler için kapsamlı projeleri hayata geçireceklerine vurgu yapan Tuğlu, “Yıllarca belediyemize bağlı birçok köyde doğru düzgün yatırım yapılmamış. Halkımız bizlere nasıl güvenip bu göreve getirdiyse, yine güvenmelerini istiyoruz. Kolay olmadı; geçtiğimiz iki yılda belediyemizin mali sıkıntılarını aşmak için büyük mücadele verdik. Bugün çok daha güçlü, mali disiplini sağlamış, kaynaklarını en doğru şekilde kullanan bir belediyeyiz.” şeklinde konuştu.

Tuğlu, icraatlarının yalnızca belirli köylerle sınırlı kalmayacağını, tüm bölgeyi kapsayacağını belirterek, önümüzdeki süreçte projelerle ilgili gerekli açıklamaları yapacaklarını ifade etti.

Halktan güven beklentisini yineleyerek, belediye personeli, meclis üyeleri ve muhtarlarla birlikte sahada büyük bir emek verdiklerini kaydeden Tuğlu, kaynakları en etkin şekilde kullanarak bölge halkının refahı ve huzuru için gereken her şeyi yapacaklarını söyledi.

-“Projeler vatandaşlarla şeffaf bir şekilde paylaşılmaya devam edecek”

Açıklamada ayrıca, Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi'nin projelerini şeffaf bir şekilde vatandaşlarla paylaşmaya devam ettiği ve sahada çalışan belediye personelinin emeklerinin görünür kılınarak hizmetlerin herkes tarafından izlenebilir hale getirilmesinin hedeflendiği belirtildi.

Çalışmalarla ilgili güncel görsellerin ve proje detaylarının belediyenin sosyal medya hesaplarından paylaşılacağı ve halkın belediye hizmetlerine duyduğu güvenin artması için her adımın şeffaf bir şekilde duyurulacağı ifade edilen açıklamada "Halkımız için, geleceğimiz için" anlayışıyla çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.